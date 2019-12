Auto per Helikopter umparkiert

Trotz mehrfacher Aufforderung hat ein Lenker sein falsch parkiertes Auto in Zollikon nicht umparkiert. Jetzt wurde das für ihn erledigt, wie «20 Minuten» berichtet. Wie ein Leser-Reporter am Donnerstagmorgen meldete, wurde das Auto kurzerhand mit einem Helikopter umplatziert. Der Helikopter gehört zu einer Firma, die auf der Wiese Bäume verpflanzt hatte.

Der Wagen wurde Mitten in dieser Wiese in einem Quartier in Zollikerberg abgestellt. An einem Seil befestigt wurde es per Luftweg dahin gebracht, wo ein Auto eben hingehört – auf einen Parkplatz in der Nähe. (far)