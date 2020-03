Die Planung des Zolliker Ortskerns geht in die nächste Runde

Viel Sichtbares verändert sich zurzeit nicht auf dem Areal Beugi im Zolliker Zentrum. Seit Sommer 2017 wird das darauf stehende ehemalige Altersheim von Studenten der ETH bewohnt; bis 2022 soll das so bleiben. Umso mehr tut sich zurzeit im Hintergrund. Die Gemeinde befasst sich intensiv mit der Planung einer neuen Nutzung des 6230 Quadratmeter umfassenden Areals.

Es war vor knapp zwei Jahren, als sich die Zolliker Stimmbevölkerung an der Urne für einen Neustart bei der Planung des Areals entschieden hat. Damals wurde die Initiative von Jürg Widmer angenommen. In der Folge machte sich der Gemeinderat daran, die Zentrumsplanung neu aufzugleisen. Dafür erstellte er ein Projekthandbuch, in welchem er die weiteren Schritte und Eckpfeiler des Projekts definierte.

Gleichzeitig kündigte der Gemeinderat die Bildung eines Projektteams sowie einer Projektleitung an. Nun, ein halbes Jahr nach Veröffentlichung des Handbuchs, ist die Projektorganisation genehmigt, Team und Leitung stehen. «Der Kick-off hat stattgefunden», schreibt der Gemeinderat in einer Medienmitteilung.

Wichtige Standortbestimmung

Im Projektteam fungieren der Gemeindepräsident Sascha Ullmann (GLP), Bauvorsteher Martin Hirs (SVP), Initiant Jürg Widmer und Wohnbauspezialist Stephan Sintzel als Vertreter der Initianten sowie Substitut Peter Steiner als Sekretär. Die Co-Projektleitung nehmen Felix Fuchs, Architekt und Raumplaner sowie ehemaliger Stadtbaumeister von Aarau, und Peter Imhof, Organisationsberater und ehemaliger Stadtschreiber von Wetzikon, ein.

Kernaufgabe des Teams wird sein, die weiteren Entscheidungsgrundlagen für die Entwicklung des Areals zu erarbeiten. Laut Ullmann geht es zuerst aber primär um die Standortbestimmung. Dabei müssten zahlreiche Fragen beantwortet werden – beispielsweise wie sich die Initiative und die bereits vorher erstellte Testplanung und Machbarkeitsstudie unterscheiden. «Gibt es noch weitere Rahmenbedingungen, welche sich geändert haben und die zu berücksichtigen sind? Ergeben sich dabei neue Ideen? Damit befassen wir uns», erklärt Ullmann.

Die Standortbestimmung werde in einem Workshop Ende März im Projektteam zusammengetragen und diskutiert. «Dann würden die nächsten Schritte abgeleitet.» Wichtig sei, dass nicht nur der Umsetzung der Initiative Rechnung zu tragen sei, sondern auch den Bedürfnissen der Öffentlichkeit. Zur Begleitung des Projekts werden zu einem späteren Zeitpunkt, soweit notwendig, weitere Arbeitsgruppen eingesetzt, bei deren Zusammensetzung eine möglichst ausgewogene Durchmischung hinsichtlich Geschlecht und Alter angestrebt wird.

Zeithorizont ist noch unklar

In einer ersten Sitzung hat das Team das von der Projektleitung erarbeitete Pflichtenheft beraten und verabschiedet. «Da hat sich das Team auch einmal kennen gelernt und konstituiert.» Welche die grössten Herausforderung sein werden, könne Ullmann nicht sagen: «Die werden sich vermutlich im Laufe der weiteren Schritte herauskristallisieren.» Dennoch ist der Gemeindepräsident optimistisch, «dass eine konstruktive und zielgerichtete Arbeit möglich ist».

Der Zeitplan ist noch nicht ganz fixiert, auch weil der Start des Projektteams sich um zwei Monate verzögert hat. Ursprünglich geplant war, dass der Architekturwettbewerb 2021 starten und das Projekt spätestens Anfang 2022 vors Volk kommen soll. Ullmann relativiert jedoch: «Es ist noch zu früh, um zu sagen, wann die Ergebnisse in Form eines abstimmungsreifen Projekts vorliegen. Entscheidend ist, dass nun der Prozess konkret in Angriff genommen werden konnte.