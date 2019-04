Ex-Vekselberg Finanzchef verurteilt

Die italienische Justiz hat ein Urteil gefällt: Der in Männedorf wohnhafte russische Unternehmer Igor Akhmerov soll hinter Gitter. Vier Jahre und sechs Monate Haft ordnete ein Mailänder Gericht vergangene Woche an, dazu Geldstrafen von fast 30 Millionen Euro gegen Akhmerov und vier weitere Angeklagte.

Akhmerov war einst Finanzchef von Renova, der bekannten Firmengruppe des russischen Investors Viktor Vekselberg, danach führte er die Solarenergiefirma Avelar, die ebenfalls zum Vekselberg-Imperium gehörte. Doch hier beginnt Akhmerovs Krise. Der italienische Staat wirft ihm im Zusammenhang mit Avelar Betrug und Urkundenfälschung vor. Deliktsumme: Fast 60 Millionen Euro. Die konkrete Urteilsbegründung steht noch aus.

Akhmerov will in Berufung gehen

Akhmerov selbst zeigt sich gegenüber der Sonntagszeitung schockiert vom Urteil. «Ich habe noch nie ein ungerechteres Vorgehen erlebt», meint der in Männedorf wohnhafte Manager. Akhmerov hat seit Beginn des Verfahrens 2015 immer seine Unschuld beteuert. Er werde, wenn nötig, sagt er weiter, «bis zu meinem letzten Atemzug» kämpfen, um seine Unschuld zu beweisen.

Akhmerov hat inzwischen nach eigenen Angaben zwei neue Unternehmen gegründet. Eine Investmentfirma in Russland und eine global tätig Blockchain-Firma mit Sitz in Abu Dhabi, wie er Anfang Jahr zur Zürichsee-Zeitung sagte. Beide Firmen seien eng mit dem Energiesektor verbunden. «Es ist ein unternehmerisches Engagement, erfolgreich und macht Spass.»

Konkurs abgewendet

Allerdings ist Akhmerovs Situation nicht nur wegen der italienischen Justiz nicht mehr so rosig wie auch schon. Seit Anfang Jahr versucht er seine Villa in Männedorf zu verkaufen (diese Zeitung berichtete). Das 4700 Quadratmeter grosse Grundstück mit Seeanstoss ist nach wie vor auf einschlägigen Immobilienportalen inseriert.

Die Verkaufspläne hängen offenbar mit einem Gerichtsverfahren 2018 in Zürich zusammen. Akhmerov drohte nämlich der Konkurs. Er sei durch einen «unfreiwilligen Bruch in seiner Berufskarriere in finanzielle Schwierigkeiten geraten», argumentierte er damals vor dem Zürcher Obergericht. Nicht zuletzt war dort auch seine Villa in Männedorf ein Thema. Den Konkurs konnte er abwenden, weil er angab die Villa bald vermieten zu wollen und zudem Einküfte durch seine neuen Unternehmen belegen konnte.

Akhmerov gab Anfang Jahr gegenüber dieser Zeitung an, dass seine Familie weiter in Männedorf leben werde, unabhängig davon, ob man das Grundstück verkaufe oder nicht. Es handle sich dabei um ein langjährige Bindung, erzählte er. (landbote.ch)