Goldküsten-Trickdieb lässt Prozess platzen

Manchmal ist ein Deal kein Deal. Das vor ein paar Jahren abgekürzte Verfahren in Strafsachen sollte eigentlich vieles vereinfachen. Keine langen Verhandlungen, raschere Verurteilungen von geständigen Tätern. Doch dafür muss der Beschuldigte mitspielen. Ein 39-jähriger Rumäne hielt es am Mittwoch am Bezirksgericht Meilen aber mit Bundesrat Ueli Maurer. Er hatte «kä Luscht» auf den Deal. Er wolle Dokumente vorlegen, die zeigten, dass er schwer krank, ja gar in Lebensgefahr sei.

Offenbar handelt es sich dabei um Hepatitis C. Darum könne er der ausgehandelten Strafe von 14 Monaten nicht zustimmen, liess er die verblüfften Bezirksrichter wissen. Dabei bestritt er die Taten nicht mal, entschuldigte sich sogar dafür.I m Sommer 2017 hat er in sechs Fällen Migros-Kunden um ihre Portemonnaies gebracht Die Taten passierten mehrheitlich im Bezirk Meilen. Viel Geschick brauchte es offenbar nicht. Meist zog er die Geldbeutel unbemerkt aus den Taschen. In einem Fall musste er eine Kundin an der Fleischtheke zuerst mit der Frage «wo nix Sau» ablenken. Neben Bargeld im Wert von über 2000 Franken erbeutete der 39-Jährige auch Bankkarten. Mit diesen versuchte er jeweils Geld abzuheben. Nur in einem Fall war er erfolgreich, weil der Code auf einem Zettel stand. Sonst hatte er offenbar wahllos Pin-Codes eingegeben, den richtigen fand er nicht.

Verteidiger verzweifelt

Für die Taten sollte der gelernte Schlosser nun wegen gewerbsmässigen Diebstahls und versuchtem sowie vollendetem betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage verurteilt werden. Doch die 14 Monate seien viel zu hoch, meinte er vor Gericht. Dass diese nicht von ungefähr kommen, zeigt allerdings, dass auch eine bedingte Vorstrafe in eine unbedingte hätte umgewandelt werden sollen. Er hatte noch in der Probezeit weiter delinquiert. Er wolle an die nächste Instanz gelangen, meinte der Beschuldigte. Das gehe nicht, der Fall würde wieder von der Staatsanwältin bearbeitet werden, klärte ihn die vorsitzende Richterin auf. Das sei ihm schon bewusst, gab der glatzköpfige Trickdieb zu Protokoll.

Der Rumäne liess vor dem Bezirksgericht Meilen den bereits ausgehandelten Deal platzen – und trieb so seinen Verteidiger zur Verzweiflung. Bild: Archiv Manuela Matt.

Den Richtern blieb, zur zunehmenden Verzweiflung des Pflichtverteidigers, nichts anderes übrig, als das abgekürzte Verfahren zu beenden und den Fall an die Staatsanwältin zurückzuweisen. Was sich der Rumäne davon verspricht, ist unklar. Er sprach davon, dass er behandelt werden wolle. Ein Angebot seines Anwalts, mit der Gefängnisleitung darüber zu sprechen, lehnte er allerdings ab. Die Staatsanwältin wird wohl zur selben Anklage kommen wie zuvor.

Die Taten sind schliesslich unbestritten. Lehnt der Beschuldigte einen weiteren Urteilsvorschlag ab – dieser dürfte kaum tiefer sein als der Bisherige – wird ein ordentlicher Prozess durchgeführt. Dabei läuft der 39-Jährige Gefahr, dass die Staatsanwaltschaft eine noch höhere Strafe fordert. Im Gefängnis bleibt er bis dahin sowieso. Nach dem Abbruch der Verhandlung brachten ihn zwei Polizeibeamte zurück in seine Zelle. (Zürichsee-Zeitung)