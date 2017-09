Paketbombenbauer muss zehn Jahre ins Gefängnis

Der Verteidiger hatte einen Freispruch gefordert. Das Gericht erachtete die Ausführungen des schweizerisch-mazedonischen Doppelbürgers als nicht plausibel, wie es bei der Urteilsverkündung am Dienstag erläuterte.

Das Gericht sieht es nicht als glaubwürdig an, dass der Angeklagte getestet habe, dass die Bombe nicht funktionieren würde. Die Untersuchung der Bombe habe gezeigt, dass die Sprengfalle explodiert wäre, wenn sie durch Anheben des Deckels geöffnet worden wäre. Für die Widerhandlung gegen das Waffengesetz verhängte das Bundesstrafgericht eine Geldstrafe. Der 41-jährige Mann hatte anerkannt, dass er die Waffe nicht hätte besitzen dürfen.

Auf einer Küsnachter Terrasse

Was sich im September vor 15 Jahren abgespielt hat, hört sich wie ein veritabler Thriller an: Die damals in Zürich domizilierte kosovarische Zeitung «Bota Sot» bekommt eine Weinlieferung aus Adliswil zugeschickt. Diese enthält keine edlen Tropfen, sondern eine Handgranate. Als Xhevdet Mazrekaj, der Verleger der Zeitung, das Paket öffnet, streikt allerdings der Zündmechanismus der Granate. Dies berichtete «Tagesanzeiger online» zu Beginn des Prozesses im Juli.

Passiert ist all dies auf der Terrasse einer Wohnung in Küsnacht, wie einem Beschluss des Bundesstrafgerichts zu entnehmen ist. Wäre die Handgranate explodiert, wären – hier zitiert das Bundesstrafgericht die Anklageschrift – vier auf der Terrasse befindliche Personen tödlich verletzt worden. Weitere sieben in der Wohnung anwesende Personen hätten leichte bis tödliche Verletzungen davontragen können. (past/phs/sda)