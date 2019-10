Tötungsdelikt in Küsnacht: Ehefrau wollte Mann töten

Nach dem Mordversuch an ihrem Mann brachte die 82-jährige Frau sich selbst um. Der Mann überlebte schwer verletzt.

Es gebe derzeit keine Hinweise darauf, dass ausser der 82-jährigen Ehefrau andere Täter in Frage kommen. Hintergründe und Motiv seien aber noch nicht abschliessend geklärt, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit.

Am Montag ging bei der Kantonspolizei gegen 14 Uhr die Meldung ein, dass sich in einer Wohnung in Küsnacht eine leblose Frau befinde. Rettungskräfte entdeckten daraufhin die bereits verstorbene 82-Jährige und ihren verletzten 90-jährigen Ehemann. (mst)