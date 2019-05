Universitätsspital will sich am Spital Männedorf beteiligen

Das Spital Männedorf und das Universitätsspital Zürich (USZ) vertiefen die bestehende Zusammenarbeit durch eine intensive Kooperation. Wie einer Mitteilung des Spital Männedorf zu entnehmen ist, bleiben die beiden Häuser weiterhin eigenständige Spitäler, arbeiten jedoch in verschiedenen Bereichen enger zusammen. Das Ziel dieser engeren Kooperation sei es, die Gesundheitsversorgung am rechten Seeufer langfristig auf hohem Niveau sicherzustellen und die Notfallversorgung zu stärken.

Das Spital Männedorf und das USZ arbeiten bereits seit Jahren in verschiedenen Fachbereichen eng zusammen, so zum Beispiel in der Bauchchirurgie. Seit rund zwei Jahren führt ein Team der Klinik für Viszeralchirurgie des USZ am Spital Männedorf ausgewählte Eingriffe durch, in enger Zusammenarbeit mit den Ärzten und Pflegefachpersonen des Spitals Männedorf. Diese Form der patientenorientierten Gesundheitsversorgung soll nun in weiteren Fachdisziplinen etabliert werden. Angestrebt ist eine vertiefte Zusammenarbeit, beispielsweise in der Gynäkologie (Brusttumore), der Gastroenterologie (Magen-Darm-Trakt) oder der Kardiologie.

Anstreben einer Beteiligung

Der Kooperationsvertrag zwischen dem USZ und dem Spital Männedorf wurde vom Spitalrat des USZ und vom Verwaltungsrat des Spitals Männedorf unterzeichnet. Das Bekenntnis zu einer langjährigen verbindlichen Kooperation soll mit einer Minderheitsbeteiligung des USZ am Spital Männedorf bekräftigt werden. «Es geht um eine langfristige, nachhaltige Zusammenarbeit. Mit der Beteiligung schaffen wir für beide Seiten Sicherheit», lässt sich Martin Waser, Spitalratspräsident des USZ, in der Mitteilung zitieren. Die Gemeinderäte der Aktionärsgemeinden wurden bereits informiert und begrüssen dies einstimmig. In den nächsten Monaten werden die entsprechenden Verträge ausgearbeitet und den zuständigen Gemeindeorganen und dem Regierungsrat zur Genehmigung unterbreitet.

Bestehende Zusammenarbeitsfelder

Pflege

Viszeralchirurgie (insbesondere bariatrische Chirurgie)

Geburtshilfe

Diagnostische und Interventionelle Radiologie

Angiologie

Onkologie

Neurologie (Stroke)

Infektionskrankheiten und Spitalhygiene

Hämatologie

Pathologie

Anvisierte Zusammenarbeitsfelder

Brustzentrum

Gastroenterologie

Zusätzliche Gebiete der Viszeralchirurgie

Dermatologische Chirurgie

Ophtalmologie

Kardiologie

(pst)