Wie lange halten Sie es ohne Handy aus?

Recht lange. Als Fussballer haben wir viel Freizeit. Bis man sich daran gewöhnt hat, ist es eher so, dass man viel am Handy ist. Aber seit ich weiss, wie ich diese Zeit besser nutzen kann, mache ich das. Wenn ich in der Stadt bin, gehört das Handy nicht dazu. Wenn ich am Essen bin, ist es sowieso nicht auf dem Tisch. Wenn ich etwas mit der Familie mache, auch nicht.