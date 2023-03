Kunst am Bau in Winterthur – «Mein kleiner Cousin zeichnet besser» Kunstwerk oder Gekritzel? Die Junioren des FC Tössfeld gehen am Samstag hart ins Gericht mit der kontroversen Kunst in ihrem neuen Clublokal. Die Erwachsenen finden nettere Worte. Delia Bachmann

Kaltrin Dautaj (rechts), Captain der ersten Mannschaft beim FC Tössfeld, hat sich schon ans Kunstwerk gewöhnt. Dem Bistro-Koch Nadesu Vijekumar gefallen die Wände, die Decke hätte er aber weiss gelassen. Foto: Roger Hofstetter

Das Foto vom neuen Clublokal des FC Tössfeld ging um die Welt. Das Kunstwerk «Circuit Flow» von Stefanie und Maureen Kägi sorgte für Schlagzeilen, wie «Krakel-Debakel». Den Auftrag für die Kunst am Bau im Wert von 28’000 Franken erhielten die Winterthurer Künstlerinnen von der Stadt. Wer sich selbst ein Bild vom kontroversen Kunstwerk machen will, hat seit kurzem die Möglichkeit dazu. Zwar stehen noch Bauzäune rund ums Garderobengebäude, doch das Bistro ist in Betrieb. Nun ist der Raum nicht nur von wilden, blauen Linien erfüllt, sondern auch vom Duft frittierter Hühnchen.