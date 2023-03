Küng hat Mühe im Büro – Mein kurzes Dasein als Festangesteller Unser Autor wollte sich ein bisschen Struktur im Alltag gönnen – und liess sich anstellen. Doch dann kam die Tour de France. Max Küng (Das Magazin)

Illustration: Anna Haifisch

Vor langer Zeit, es war noch im alten Jahrtausend, wurde ich von einer Firma angestellt, die im Computerbereich Dienstleistungen erbrachte. Es war da schon ein Weilchen her gewesen, seit ich das letzte Mal in einer festen Struktur einer geregelten Arbeit nachgegangen war, denn ich schätzte die Freiheit und die mit ihr verbundenen Möglichkeiten – vor allem jene, gewisse Dinge nicht tun zu müssen. Doch dann kam ich zum Schluss, dass so ein bisschen Struktur vielleicht mal wieder ganz guttäte, zudem lockte ein Salär, welches vor allem wegen seiner Regelmässigkeit den Rationalisten in mir überzeugte.