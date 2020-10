Seelisches Leiden – Mein Programm, mein Therapeut Video-Behandlungen haben in der Corona-Krise zugenommen. Ängste und Depressionen lassen sich aber auch erstaunlich gut mit Apps kurieren. Lucie Machac

Rund eine Million Schweizerinnen und Schweizer leiden unter psychischen Problemen. Foto: Getty Images/iStockphoto

Die Skepsis war gross. Per Bildschirm Ängste besprechen? Vielleicht sogar weinen und sich dabei am Computer auch noch selber zusehen? Während des Lockdown hatten viele jedoch keine andere Wahl. Entweder eine Video-Therapie oder gar keine. Patienten und Psychologen, die sich darauf einliessen, merkten jedoch schnell: Es läuft viel besser als befürchtet. So jedenfalls lautet das Fazit einer aktuellen Umfrage der Therapeuten-Buchungsplattform Sanasearch. Drei Viertel der Befragten geben an, neben den Praxissitzungen auch weiterhin auf Onlineberatungen zu setzen.