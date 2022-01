Interview mit Natalie Rickli - «Meine Bindung zum Kantonsspital ist gross»

Die Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli nahm am Freitag im Rahmen der Einweihung des Neubaus Stellung zur aktuellen Situation am Kantonsspital Winterthur.

Was verbindet Sie mit dem Kantonsspital Winterthur, abgesehen von der Tatsache, dass Sie hier vor gut 45 Jahren zur Welt kamen?

Natalie Rickli: Meine Bindung zum Kantonsspital Winterthur ist in verschiedener Hinsicht gross. Persönlich ist mir vor allem noch in Erinnerung, dass ich als Kind einmal wegen einer Verletzung am KSW verarztet werden musste. Auch einige Personen aus meinem familiären Umfeld und aus dem Bekanntenkreis wurden hier am Kantonsspital ambulant oder stationär behandelt. Und natürlich habe ich jetzt als Gesundheitsdirektorin und Eigentümervertreterin aufgrund der engen Zusammenarbeit mit dem Spitalrat einen starken Bezug zum KSW. Vor diesem Hintergrund ist es für mich eine grosse Freude, zusammen mit Baudirektor Martin Neukom, ebenfalls ein Winterthurer, diesen Neubau zu eröffnen.