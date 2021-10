Selbsthilfegruppe in Winterthur – «Meine Endometriose hat mich stark terrorisiert» Seit ihrer ersten Periode hat Marina Stancu starke Schmerzen. Nun hat die 29-Jährige eine Endometriose-Selbsthilfegruppe gegründet. Viele Frauen haben sich bereits gemeldet. Andrea Thurnherr

Marina Stancu hat seit ihrer ersten Periode aussergewöhnlich starke Schmerzen. Erst im vergangenen Jahr wurde bei ihr Endometriose diagnostiziert. Foto: Madeleine Schoder

Ärzte stehen mit gesenkten Kopf um das Bett einer jungen Frau, sehen sie mitleidig an. «So, als müssten sie das Schlimmste der Welt erzählen», sagt diese heute, gut eineinhalb Jahre später. Die Diagnose, die sie erhielt, lautete: Endometriose, in fortgeschrittenem Stadium.

Der jungen Frau – sie heisst Marina Stancu – fällt ein Stein vom Herzen, sie bedankt sich. «Ich habe diese üble Diagnose erhalten und die Bilder der Bauchspiegelung gesehen, die zeigen, wie schlimm es in mir aussieht. Und ich war tatsächlich erleichtert.» Der Diagnose der heute 29-Jährigen geht eine lange Leidensgeschichte voraus, wie so oft bei Endometriose-Patientinnen. Die Gewissheit war für sie ein Befreiungsschlag: «Ich habe mir früher immer gesagt: Sei nicht so wehleidig, reiss dich mal zusammen.» Jetzt könne sie sich eingestehen, mal nicht voll leistungsfähig zu sein. «Ich habe mich endlich selber ernst genommen.»