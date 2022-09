Geldblog: Verunsicherung bei Anlegerinnen und Anlegern – Meine Fonds schreiben Verluste, was soll ich tun? Ein Leser hat mit seinen Anlagen seit Januar viel Geld verloren und fragt sich nun, ob er diese auflösen soll. Geldexperte Martin Spieler appelliert an die Geduld. Martin Spieler

Aussteigen und das Geld einfach aufs Konto legen ist momentan auch keine Lösung. Illustration: Christina Baeriswyl

Im November 2021 habe ich 100’000 Franken auf der Raiffeisen Bank angelegt: 20’000 Franken im Obligationenfonds Raiffeisen Futura Global Bond A und 80’000 Franken in Aktienfonds, u.a. in den Vontobel Fund Ethos Equities, Vontobel Fund Sivac Clean Technology und Aktien Global. Seit Januar habe ich viel verloren. Was soll ich machen? Alle Aktien auflösen und vorläufig aufs Privatkonto legen oder in Obligationen anlegen? Ich habe zusätzlich noch 300’000 Franken in Obligationen und liquid etwa 250’000 Franken. Ich bin 65 Jahre alt und seit einem Jahr in Pension. Leserfrage von D.H.