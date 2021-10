Expertentelefon zu Covid-Vakzinen – «Meine Homöopathin hat nach der Impfung mit mir geschimpft» Das Tamedia-Impftelefon lief am Montagabend heiss. Lesen Sie hier eine Auswahl der Leserfragen und der Antworten unserer Expertinnen und Experten. Catherine Boss , Liliane Minor

Seit August können sich auch Jugendliche impfen lassen: Pflegepersonal des Covid-19-Impfbusses impft Schüler des Gymnasiums Wiedikon in Zürich. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Impfen ja oder nein? Nach wie vor treibt die Frage zahlreiche Leserinnen und Leser um, viele sind verunsichert, was in ihrer Situation das Beste ist – und wie gut sie durch die Impfung geschützt sind. Am Montagabend standen drei Expertinnen und ein Experte Rede und Antwort. Am Telefon beantworteten Anna Margareta Erat, Epidemiologin und Chefärztin bei der Hirslanden-Gruppe, Natalia Blarer, Apothekerin in Zürich, und Christoph Berger, Chef der Eidgenössischen Impfkommission und Chefarzt im Kinderspital, über sechzig Anfragen.

Parallel dazu beantwortete Cornelia Staehelin, Leiterin des Impfzentrums am Inselspital und Präsidentin der Fachgesellschaft für Tropen- und Reisemedizin, eine Stunde lang Fragen im Live-Chat. Die Aufzeichnung können Sie hier ansehen.