Dominic Schoemaker gilt als «New Kid on the Block» der Schweizer Bluesszene.

Dominic Schoemaker gilt als «New Kid on the Block» der Schweizer Bluesszene.

Dominic Schoemaker, in der traditionellen Blueswelt sind Sie als 26-Jähriger Adligenswiler eine Ausnahmeerscheinung. Wie kam es dazu?

Mit 15 spielte ich noch mit Gleichaltrigen in einer Rockband. Als sie aufgelöst wurde, fand ich über eine Internetplattform eine neue Gruppe, allerdings waren es über 50-jährige Hobbymusiker, die sich auf Blues spezialisiert hatten. Sie waren von meinem Gitarrenspiel begeistert und ich von der Idee, in einer richtigen Band zu sein. So arbeitete ich mich in den Stil ein.