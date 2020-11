Herr Frank, Sie waren sechs, sieben Jahre alt, als Ihr Vater verhaftet und als einer der 24 Hauptkriegsverbrecher des Naziregimes angeklagt wurde. Wie haben Sie die Nürnberger Prozesse erlebt?

Die Verhaftung meines Vaters am 4. Mai 1945 am Schliersee in den bayerischen Alpen habe ich nicht miterlebt. Er wohnte damals drei Kilometer entfernt, weil er eine Geliebte hatte, seine alte Jugendliebe. In seiner Wohnung gab es einen «Andachtsraum», in dem Leonardo da Vincis «Dame mit dem Hermelin» hing, dazu noch zwei Rembrandts und ein Raffael.