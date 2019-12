Gehobene Hotels scheinen überall auf der Welt ein bisschen ähnlich zu sein. Jedenfalls wähnen wir uns beim Betreten des Hotels Golf Panorama nicht wirklich im Thurgau, sondern eher in einem mondänen Wintersportort. Und so könnte auch das hauseigene Gourmet-Restaurant Lion D’Or an vielen Orten der Welt zu Hause sein, so wie es wohl einige der Hotelgäste hier sind. Wir nehmen am weiss gedeckten Tisch Platz und blicken auf die feierliche Weihnachtsbeleuchtung auf der Terrasse. Auf dieser soll man im Sommer herrlich brunchen können, habe ich gehört. Wir testen jedoch die Abendkarte des mit 14 Gault-Millau-Punkten dotierten Restaurants.

Den Auftakt machen eine Apfel-Currysuppe ein (15 Franken) und eine Vorspeise mit dem Namen «Feines vom Reh» (28). Die Suppe ist fruchtig und würzig, garniert mit einer grillierten Garnele. Beim Teller vom Reh hat die Küche aus dem Vollen geschöpft: hauchdünnes Trockenfleisch, zartrosa Filet, eine Kugel aus Leberparfait, angerichtet mit etwas Rüebli, Linsen und Leinsamen. Ein Herbstgedicht!

Weiter geht unser vorweihnachtliches Schlemmen mit einem Clubsandwich Lion D’Or (28), bei dem sich die Frage stellt: «Wie esse ich ein Clubsandwich im Gourmettempel?» Es geht ohne Flecken auf der Bluse, wie meine Begleitung beweist. Allerdings muss sie die Stapel aus Toast, Pouletfilet, Speck und Ei Stück für Stück zurückbauen. Vom Geschmack ist sie begeistert. «Sehr fein.» Aber die Portion ist gigantisch: zwei Türme Sandwich, ein Haufen Salat und getoppt wird das Ganze mit einem Körbchen Bratkartoffeln. Diese sind knusprig, für uns allerdings einfach zu viel des Guten. Das zweite Hauptgericht besteht aus gerolltem Kalbsrücken, der in seiner Mitte eine Garnele und Kräuter verbirgt (48). Das Fleisch kommt mit Gemüse-Paella und Spinat. Die Paella ist eher ein etwas trockener Safranreis, aber fein im Geschmack. Ausserdem gibt es eine würzige Sosse dazu. Das passt. Beim Dessert können wir nicht widerstehen: Lauwarmer Schokoladenkuchen mit Sauerrahmglacé und Zitrusfrüchten (16) und das Mini-Dessert, eine gebrannte Vanillecreme (4.50). Fazit: Hier lässt es sich den Advent geniessen.

Lion D’Or: Im Hotel Golf Panorama Lipperswil, 052 208 08 08 und www.golfpanorama.ch/restaurants