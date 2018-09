Ackern auf Balkonien

D ie Stadtverwaltung hat wieder einmal eins und eins zusammengezählt. Dass der Anbau von Wintergemüse in der Gartenstadt Winterthur besonders gut ankommen könnte, liegt nah. «Stadtgmües – Wills da wachst», heisst die neue Kampagne des Umwelt- und Gesundheitsschutzes, unterstützt vom Bund. Ihr Ziel: Die Winterthurerinnen und Winterthurer sollen nun auch im Winter gärtnern, klimafreundlich, «regional-saisonal», wenn nötig auf dem Balkon. Denn Weisskabis und Wirsing, Randen und Rüebli,Portulak und Pfälzer Rübe,Rucola und Rosenkohl gedeihen auch im Winter – wohl.

Bild: PD

Eine nette Idee, diese «Stadtgmües», denn das Gute wächst so nah. Doch der Stadtverbesserer stutzt. Für ihn müffelt es hier nach Volkserziehung und Alibiübung. Will man bei Minusgraden Kartoffeln aus der Erde buddeln, dem Lauch gut zureden oder den Wirsing kraulen, wenn Schneeregen von vorne fällt? Kann sich ein Kürbis im Balkonkistli wohlfühlen? Chabis. Trotzdem bleibt der Stadtverbesserer auf Linie und rät: Ziehen Sie vom dritten Stock aus in die Anbauschlacht. Karren Sie 600 Liter Erde heran, legen Sie auf Ihrem Balkon einen Winteracker an, kapern Sie die Fassade für einen Hängegarten und lassen Sie sich zum Kürbiskönig krönen, sollte «Stadtgmües» diesen Titel noch erfinden. Warum?Verpflichtet der Garten auch imWinter, schafft das Anreiz, Uhu-Ferien («Ums Huus ume») zu buchen statt einen Weihnachtstrip auf die Seychellen. Je nach Messmethode macht die Ernährung rund ein Drittel des weltweiten CO2-Ausstosses aus, die (Viel-)Fliegerei etwa einFünftel.

Der Weg zum leckeren Wintermenü könnte allerdings ein steiniger werden. Selbst im Rekordsommer überlebte auf dem Stadtverbesserer-Balkon nur ein drei Zentimeter langes Rüebli. Es könnte ein harter Winter werden, bei dem man sich überlegt, vor lauter Frust mit dem nächsten Flieger nach Bali zu fliehen. (Landbote)