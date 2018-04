N euerdings habe ich noch mehr gute Gründe, um Zeit im Wald zu verbringen. Japanische Forscher haben die sensationelle Wirkung des Waldes auf Menschen nachgewiesen. Nach einem längeren und achtsamen Aufenthalt im Wald sinkt die Adrenalinkonzentration im Körper und die Anzahl Killerzellen steigt dramatisch. Waldtherapien sind in Japan anerkannte Heilmethoden.

Gestern begab ich mich also in den Wald, der Gesundheit zuliebe – und auch auf der Suche nach Inspiration, denn was Sie hier lesen ist meine letzte Kolumne für den Landboten.

Zu Hause vor dem Computer war mir kein Thema interessant genug vorgekommen. Eine sensationelle Idee wollte sich indes auch im Gehölz nicht einstellen. Also setzte ich mich auf ein rotes Bänkchen, schloss die Augen, atmete tief durch und lauschte den Geräuschen des Waldes. Ein Specht klopfte an einen Baumstamm. Schritte näherten sich.

Schauen Sie sich gut und gehen Sie öfters in den Wald.



«Kennen Sie sich aus mit Vogelstimmen?», frage ich den älteren Mann nach einer kurzen Begrüssung. Er verneinte. Dafür erfuhr ich, dass er etwas schwerhörig ist, eine Operation hinter sich hatte und weiteres mehr.

«Ich könnte über Altersgebresten schreiben», dachte ich, nachdem sich der Pensionär verabschiedet hatte. «Oder darüber, dass ich seit Tagen das Frühstück auslasse, damit mein Körper in den Autophagiemodus eintreten kann.» – Mein Magen knurrte, der Specht klopfte, ein Hund bellte in der Ferne.

«Mach doch etwas über freilaufende Hunde im Eulachpark!», meinte meine Nachbarin später im Treppenhaus. Die kleine Leonie wusste, worauf ihre Mutter anspielte und ergänzte: «Hund hät Wu gmacht!» Tatsächlich ist einigen Hundehaltern die Leinenpflicht total egal. – Doch auch dieses Thema schien mir nicht das Gelbe vom Ei zu sein.

Nun sitze ich am Laptop und das Lied «Abschied ist ein Bisschen wie sterben» kommt mir in den Sinn. Zwei Jahre lang habe ich für den «Landboten» geschrieben. Ich erhielt Leserbriefe und Mails, überraschenderweise sprachen mich auf der Gasse auch mal Leserinnen an.

Das hier ist also die letzte Kolumne meinerseits. Deshalb sage ich einfach: Adiö! Schauen Sie sich gut und gehen Sie öfters in den Wald. Schliesslich ist Winterthur die waldreichste Stadt der Schweiz.

Mit diesem Artikel verabschiedet sich Fatima Vidal auf eigenen Wunsch aus dem «Tribünen»-Team des «Landboten». Die Redaktion dankt für ihre abwechslungsreichen Beiträge. Die anderen sechs Autorinnen und Autoren schreiben weiterhin jeden Samstag eine Kolumne.

(Der Landbote)