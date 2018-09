Das Recht auf Unanständigkeit

H aben Sie schon mal die Leute am Nebentisch gefragt, ob es sie störe, wenn Sie rauchen? Haben Sie schon mal jemandem der Ihnen in Winterthur auf Hochdeutsch eine Frage gestellt hat, auf hochdeutsch geantwortet? Haben Sie schon mal vegetarisch gekocht, weil Sie wussten, dass der Besuch kein Fleisch isst? Haben Sie schon mal den Kindern gesagt, sie sollen die Musik leiser drehen, weil es die Nachbarn stören könnte?

Sollten Sie auch nur eine dieser Fragen mit Ja beantworten, dann steht es schlecht um Sie, denn offensichtlich machen Sie sich Gedanken über die Empfindungen und Wünsche anderer. Das ist sehr heikel, wenn nicht sogar gefährlich antiliberal und eine Bedrohung der Meinungsfreiheit.

Dass es bei der angeblich grassierenden politischen Korrektheit auch ganz einfach um Anstand gehen könnte, kommt ihnen nicht in den Sinn



So jedenfalls müssten das eigentlich all jene sehen, die momentan gegen die angeblich grassierende politische Korrektheit wettern. Diese finden es zum Beispiel empörend, dass man überhaupt wagt darüber zu diskutieren, ob man auf rassistische Ausdrücke und sexistische Bemerkungen nicht gescheiter verzichten soll und schreien sofort entrüstet «Bevormundung!». Dass es dabei ganz einfach um Anstand gehen könnte, kommt ihnen nicht in den Sinn.

Ich dachte eigentlich immer, andere nicht mutwillig verletzen zu wollen, einfühlsam zu sein und sich so zu verhalten, dass die Umgebung sich wohl fühlt – das sei weniger eine Frage der politischen Gesinnung, als vielmehr eine Frage der Kinderstube.

Dieselben Leute, die über den Untergang der Sitten wettern, weil im Bus der Sekschüler nicht der zusteigenden Grossmutter Platz macht, finden es eine unerträgliche Zumutung, wenn sie in einem Text geschlechterneutrale Formulierungen lesen müssen und begreifen dabei nicht, dass es hier wie dort schlicht um Höflichkeit geht.

Aber keine Sorge: Befehlen kann man Anstand ohnehin nicht. Wer findet, es gehöre wesentlich zu seiner Persönlichkeitsentfaltung dümmliche Witze über Minderheiten zu erzählen, darf das auch weiterhin. Nur beweist er oder sie damit etwas so viel Stil, wie wer mit Berufung auf die freie Meinungsäusserung beim Firmenapéro den Chef anrülpst und an den Gummibaum pinkelt.

Drum bitte, bitte: Hören wir auf, als mutigen Kampf gegen den Mainstream zu verbrämen, was eigentlich nur Unfähigkeit zur Einfühlung ist. Wer sich dafür einsetzt, verletzenden Müll verzapfen zu dürfen, kämpft damit weder für das Recht auf freie Meinungsäusserung, noch für den Erhalt des Abendlandes, sondern einzig für das Recht, unanständig zu sein. Dieses Recht kann man uns in der Tat nicht nehmen. Wir können nur bereitwillig darauf verzichten.

(Der Landbote)