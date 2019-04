Der Glückskeks hat recht

Ohje, schon wieder ein asiatisches Restaurant, dachte ich, als im Einkaufszentrum Archhöfe das «Asiaway» eröffnete. Meine Befürchtungen, so viel sei verraten, waren unnötig. Es ist bereits das zweite Restaurant der neuen Gastgeber, die sich selbst als vietnamesisch-chinesische Grossfamilie beschreiben. In den Archhöfen betreiben sie im zweiten Stock einen Asia-Laden. Ein Heimspiel also!

Die Kellnerin begrüsst uns zuvorkommend und herzlich. «Wollt ihr nicht lieber draussen sitzen an so einem schönen Tag?» Der Tisch ist dank einiger Topfpflanzen trotz der zentralen Lage ruhig und abgeschirmt. Dem Personal gelingt die Balance zwischen Engagement und Diskretion.

Meine Begleitung entscheidet sich für Satayspiesse (3 Stück für 14.50 Franken) als Vorspeise und ich nehme frittierte Shrimps (6 Stück für 12.50 Franken). Auf meine Frage hin, ob sie mir ein Getränk empfehlen könnte, bringt die Kellnerin mir eine erfrischende Litschischorle (5.50 Franken ) und meiner Begleitung ein Singha, ein asiatisches Lagerbier (6 Franken).

Als Hauptspeise bestellen wir gebratenen Reis (20.50 Franken) und gebratene Nudeln (22.50 Franken), beides mit Poulet. Das Essen kommt schnell, die Portionen sind gross, mein Kollege muss meinen Teller fertig essen.

Der Reis ist gut gewürzt, aber nicht zu stark, die Shrimps zergehen auf der Zunge. Einzig die Satayspiesse sind ein wenig trocken. Die Litschischorle finde ich genial, genau richtig für so einen heissen Tag. Die Kombination der Gewürze sei auf die Hauptzutaten abgestimmt, meldet meine Begleitung zufrieden.

Ich bestelle noch eine weitere Litschischorle, die hat es mir angetan. Die Kellnerin bringt uns die Rechnung und ein asiatisches Gebäck, dass die Chefin selbst gebacken habe. Dann bedient sie geduldig die zwei Touristen einen Tisch weiter. Die Motorradfahrer mit einem serbischen Nummernschild fragen sie neugierig über Winterthur und ihre Ausflugstipps aus.

Auf den Nachhauseweg bekommen wir noch zwei Weisheiten in Form von Glückskeksen mit. In meinem steht: Ein lächelnder Mensch bietet dir Freundschaft und Verständnis.

Asiaway im Einkaufszentrum Archhöfe, Archplatz 2, 8400 Winterthur, www.asiaway.ch

(Der Landbote)