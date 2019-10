Ein Traumsommer, und ein kleiner Traum wird wahr

A n vielen Orten hat sich der Stadtverbesserer im vergangenen Sommer abgekühlt: in der Limmat und im Zürichsee, im tiefen Walen- und im türkisblauen Caumasee, in der kühlen Maggia und der gar nicht mal so kalten Aare, im Bieler- und im Bichelsee, im Rhein und im lauwarmen Husemersee, in der Töss und im mittleren der drei Walcheweiher.

Der Stadtverbesserer verzichtet auf den Winterschwumm und wartet lieber auf den nächsten Sommer.



Es war ein Traumsommer für alle, die gern in Gewässer springen. Der Stadtverbesserer machte sich so seine Gedanken und kam ganz persönlich zum Schluss: Er braucht weder ein erstes noch ein zweites Hallenbad und auch keine Bahnen, die ihm die Richtung vorgeben. Er verzichtet auf den Winterschwumm und wartet lieber auf den nächsten Sommer.

Und der Stadtverbesserer begann zu träumen. Davon, dass sich Winterthur eine Maschine anschafft, um der Wasserpflanze im Walcheweiher Herr zu werden, die zwar den schönen Namen quirlblättriges Tausendblatt trägt, sich aber eher unangenehm anfühlt beim Schwimmen. Manche fühlen sich gar in die Tiefe gezogen von dieser die Waden umschmeichelnden Pflanze.

Nun traf der Stadtverbesserer kürzlich einen wichtigen Mann, der über Winterthurs Wälder herrscht. Dieser muss des Träumers Wunsch erahnt haben. Man werde sich des Tausendblatts annehmen und es zurückzuschneiden versuchen, obschon es als geschützt gelte, sagte er. Der Stadtverbesserer dankt schon jetzt und weiss: Das wird was kosten – wie ein Traglufthallenbad auch.