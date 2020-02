M anchmal wird einem erst durch die Aussenperspektive bewusst, was man da alles eigentlich vor den Füssen liegen hat. Kürzlich habe ich von «Waldbaden» gelesen. Zuerst schauderte es mich beim Gedanken an eine Badewanne voll kratziger Tannenzweige.

Aber ich las weiter und verstand: Der Trend aus Japan meint einfach nur Ausflüge in den Wald. Auch in der Schweiz werden Kurse dazu angeboten (Ja, natürlich von Städtern). Oder anders ausgedrückt: Der Wald gehört allen, die einen sind einfach nur dreist genug, Geld dafür zu verlangen.

Um Altes neu zu verpacken, bietet sich natürlich Englisch auch immer gut an. Ein Klassiker: Hecking. Oder auf Deutsch: Menschen, die sinnbefreit in Hecken springen. Wahrscheinlich die Extremsportler unter den Waldbadenden, die in der Stadt grad auf Entzug nach Landluft sind.

Kürzlich ebenfalls gehört: Birding. Gemeint: Vögel beobachten. Beispielsatz: «Ey yo, gömmer hüt chli go birde?» Nicht zu verwechseln mit boarden (Auf welchem Schnee denn auch?).

Auch in der Region wäre Potenzial vorhanden. Schlafdörfer und Funklöcher? Das sind natürlich Relaxing Private Spaces, in denen man in der ach so durchgetakteten Welt endlich mal nicht belästigt wird. Positivity, Mister Communal President!

Und plötzlich sind die alten Probleme durch die neuen Worte verschluckt, verschwunden. Was, Sie denken, das funktioniert nicht so einfach? Nun, wann haben Sie eigentlich zuletzt vom beunruhigenden Ausdruck Erderwärmung gehört? Wie wir ja längst alle wissen, wandelt sich das Klima halt einfach, wie so ein Chamäleon. Ach, so ein herziges Tier!