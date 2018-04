Ganz gewöhnliche Robotermenschen

W enn von «Cyborgs» die Rede ist, diesen Mischformen aus Mensch und Maschine, dann stellen wir uns sogleich unheimliche Roboterwesen vor, wie man sie aus Science-Fiction-Erzählungen kennt, denen anstelle der Augen eine Kamera aus dem Gesicht ragt, die statt Nerven Computerchips unter der Haut und anstelle einer Hand eine elektrische Greifklaue haben.

Tatsächlich aber sind Cyborgs eigentlich viel weniger auffällig und weitaus häufiger, als wir es wahrhaben möchten. Das müsste zumindest all den Pendlern klar geworden sein, die wie ich gestern Morgen nach Zürich fuhren und dann, als sie aus dem Untergrund des Hauptbahnhofs noch oben steigen wollten, merken mussten, dass die Rolltreppe ausser Betrieb war.

Wie sich so eine Rolltreppe anfühlen muss, das haben wir komplett in unser normales Körperempfinden integriert



Bestimmt haben Sie das auch schon mal erlebt, wie komisch sich das anfühlt, wenn man eine stillstehende Rolltreppe hochgehen muss. Wie merkwürdig einem da die Beine zittern und wie ungewohnt man die eigenen Muskeln fühlt, wenn mal nicht wie sonst die Stufen unter einem von selber laufen, sondern man sie aus eigener Kraft erklimmen muss.

Meist erklärt man sich dann das so, dass die Stufen einer Rolltreppe halt höher seien als normale und es darum so ungewohnt sei, wenn man sie hochgehen muss, anstatt auf ihnen stehen zu bleiben. Aber so recht kann diese Erklärung nicht stimmen, denn tatsächlich spürte ich das komische Gefühl in meinen Beinen bereits dann, als ich noch gar nicht die erste Stufe erreicht hatte.

Es genügte schon, dass mein Fuss den Rillenboden berührte , der sich nicht wie sonst bewegte, da spürte ich es schon in meinen Beinen, das komische Gefühl, dass da etwas nicht stimmt.

Wie sich so eine Rolltreppe richtigerweise anfühlen muss, das haben wir bereits so komplett in unser normales Körperempfinden integriert, dass wir den Defekt einer Rolltreppe in Sekundenschnelle in uns spüren, grad so als sei nicht nur an der Maschine, sondern an unserem eigenen Körper etwas futsch.

Wir alle, die wir Rolltreppen benutzen, sind also eigentlich nichts anderes als Cyborgs, deren Beine sich – zumindest eine Fahrt lang – verlängern lassen, bis in die Mechanik der Rolltreppe hinein, um dann, wenn wir oben angekommen sind, diese technische Erweiterung unseres Körpers wieder zurückzulassen und weiterzugehen, als wäre nichts gewesen.

Vergesst Terminator, Robocop und wie die Science-Fiction-Figuren alle heissen mögen. Die Cyborgs sind schon längst banale Alltäglichkeit und überall unter uns. In jedem Warenhaus könnt ihr sie sehen: nämlich euch selbst, auf der Rolltreppe, unterwegs in den nächsten Stock.

(Der Landbote)