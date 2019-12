Jetzt nur nicht in Panik geraten!

F ühlen Sie sich heute auch so schrecklich unsicher? Schlotterndes Zittern im warmen Haus, weiche Knie ohne den Schwarm in der Nähe, Schwitzen, ganz ohne Sport: Heute ist Freitag der Dreizehnte.

Doch Sie müssen sich nicht unsicher fühlen. Wir haben zum Beispiel Fussgängerstreifen. Sie geben uns ein Gefühl von Sicherheit, obwohl es eigentlich nur gelbe Farbe ist. Gut, vielerorts wünschen sich die Anwohner ein paar mehr davon. Ein mögliches Geschäftsfeld: Teppiche im Fussgängerstreifen-Format verkaufen. Sie müssen die Strasse queren? Rollen Sie einfach ihren mobilen Fussgängerstreifen aus, Ihnen kann gar nichts mehr passieren!

Sie müssen sich heute wirklich nicht unsicher fühlen. «Ich hab Polizei», rappte der Satiriker Jan Böhmermann einst. Und auch wir haben Polizei: Die Kapo hat aufgerüstet, etwa im Gemeindedreieck Elgg, Hagenbuch und Aadorf, wo sich die sanierte Trainingsanlage Aatal befindet. Doch, oh weh! Was tat SP-Sicherheitsvorsteher Mario Fehr bei der offiziellen Einweihung? Er schenkte den anwesenden Gemeindepräsidenten je ein Sackmesser. Dabei bringt es doch Unglück, Messer zu verschenken. Es zerschneidet Freundschaften, heisst es. Tipp für Weihnachten: Immer einen Fünfräppler im Hosensack mitführen, um das Messer abkaufen zu können. Quasi das Kondom gegen Unglück.

Okayokay, kein Grund zur Pa-pa-pa-pa-panik! Solange Sie heute keiner Katze begegnen, ist alles gut. Gehen Sie in einen geschlossenen Raum, am besten an eine der letzten Gemeindeversammlungen! Obwohl… kürzlich lief in jener in Wila eine Katze durch den Saal und stahl allen Behördenmitgliedern die Show. Immerhin war das Fell nicht schwarz, sondern in schönem Wilemer Rot gehalten. Glück gehabt!