E s gibt schöne alltägliche Verrichtungen: Am Morgen einen Milchkaffee zu trinken zum Beispiel oder das Duschen, das Jazzplattenhören abends in der Stube.

Dann gibt es weniger schöne alltägliche Verrichtungen: das Zähneputzen, das Grünkübelleeren, das Aufstehen am Morgen und das Schuhebinden.

Und dann gibt es alltägliche Verrichtungen, die sind so richtig unglaublich mega sagenhaft nervig, dass einem die Worte fehlen. Unsere Abwaschmaschine zum Beispiel: Seit nunmehr einiger Zeit, gefühlt sind es ca. 180 Jahre, fehlt beim oberen Besteckkorb links die Halterung. Das Kunststoffteil mit dem Kunststoffführungsrädchen am Kunststoffschieber mit der Kunststoffschlaufe war irgendwann kaputtgegangen – ich nehme an, weil es aus Kunststoff und deshalb mürbe geworden war vom vielen Waschen (was soll man in einer Abwasch­maschine auch anderes tun).

Anfangs hatte es nur gelödelet, dann gelotteret und jetzt tschäderet das Ganze bloss noch. Kann man reparieren!, hab ich meiner Frau gesagt. Stimmt, kann man. Sogar mehrmals.

Der Sisyphos hätte bei uns gern Geschirr gewaschen.







Genau gesagt: täglich. Statt Schallplatten auf den Teller leg ich mich nun jeden Abend in die Maschine und versuche das, was der Kunststoff nicht mehr hält, mit anderen Materialien zufixieren: mit Schnüren, Schrauben, Klammern, Klebern, Haken und jedes Mal mit Erfolg. So lange jedenfalls, bis ich die Türe der Kiste zuschiebe und das Eco-Waschprogramm laufen lasse.

Dann kann ich noch etwa zwanzig Minuten froh dem sanften Brummen zuhören (was fast so schön klingt wie eine gute Jazzplatte) und dann tschädert es wieder und meine neueste Alternativkonstruktion, die ich im Schweisse und Abwaschwasser meines Angesichts gebastelt habe, liegt wieder wie alle anderen vor ihr unten im Filterbecken. Ja, der Sisyphos, der hätte bei uns gern Geschirr gewaschen.

Das heisst, vorgestern, da hatte ich nun endlich eine Vorrichtung ausgetüftelt, die auch dem längsten Verkrustete-Pfannen-Intensivprogramm standgehalten hätte. Eine wahrlich bombenfeste Konstruktion – so bombenfest jedoch, dass ich dann nicht mal mehr die Türe der Abwaschmaschine schliessen konnte. Und so klang es denn auch diesen Abend wie all die Abende zuvor aus der Küche: sehr laut und mit vielen Flüchen.

Meine Frau hat mich dann überzeugt, dass der Ankauf passender Originalersatzteile vielleicht doch billiger käme als ein Aufenthalt in jenem Nervensanatorium, in das man mich wegen meiner täglichen Tobsuchtsanfälle bald würde einweisen müssen. Morgen sollen die Ersatzteile geliefert werden. Aber nun fürchte ich fast, dass mir mein allabendlicher Arbeitseinsatz fehlen wird. Ob Plattenhören das wird ersetzen können?

(Der Landbote)