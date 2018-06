Kurz mal ein Wochenende weg

K ürzlich berichtete ich einem Kollegen zufrieden über ein Wochenende in Nizza, das meine Frau und ich zu zweit verbracht haben, ganz ohne Kinder. Einmal im Jahr, sagte ich ein bisschen stolz, gönnen wir uns einen solchen Ausflug.

Ein Kinderloser hat ja keine Ahnung, was hinter einem kinderfreien Wochenende steckt.



Er sagte: «Was?! Nur einmal im Jahr? Nicht häufiger?!» Im ersten Moment fiel mir keine Antwort ein. Der junge, kinderlose Kollege hat ja recht. Dann wurde mir klar: Er hat aber auch keine Ahnung, was hinter einem kinderfreien Wochenende steckt.

1. Terminsuche: Benötigt wird ein Wochenende ohne fixe berufliche Termine der Eltern, ohne Familienfest oder Einladung, ohne Chorprobe der Singfrauen sowie ohne Fechtturnier oder Fiddelmorgen der drei Töchter. Das ergibt zwei Treffer vor dem nächsten Winter, einen Anfang Juni, einen Ende September.

2. Hütedienst: Der Kreis der Personen, bei denen unsere Kinder für zwei Nächte übernachten können (und wollen), ist nicht gross. Und alle haben ihre eigenen, vollen Terminkalender. Wir finden eine Speziallösung für das Juniwochenende: Eine Nacht kommen die einen Grosseltern zu uns, die zweite Nacht gehen die Kinder zu den anderen Grosseltern. Glück! Wir buchen Hotel und Flug.

3. Unvorhergesehenes: Zwei Wochen vor Abflug trifft eine Geburtstagseinladung für eine Tochter ein, ausgerechnet an diesem Samstagnachmittag. Sie will unbedingt hin. Wieder Telefonate. Die Lösung: Grossvater 1 bringt zwei Töchter mit dem Zug von Winterthur nach Bassersdorf, wo sie in einer fliegenden Übergabe (Grossvater 1 muss direkt weiter an einen Anlass im Tessin) auf dem Perron von den Grosseltern 2 in Empfang genommen werden. Am Abend kommt die Geburtstagsfesttochter mit dem Velo zurück nach Hause, wo sie von Grossvater 2 abgeholt wird.

4. Packen: Im Koffer der Kinder für Samstagnacht dürfen keinesfalls vergessen werden: Lieblingsstofftier, Zahnbürsten, Allergietropfen, Pyjama, Taschenlampe, glutenfreies Brot.

5. Abreise: Freitagmorgen in der Früh, die Wohnung muss einigermassen hergerichtet werden, da bald die Grosseltern 1 einziehen. 7.30 Uhr, Kinder bereit, Eltern bereit: Wir gehen los zum Flughafen, sie kurz darauf in die Schule. Letzte Sorge: der Wohnungsschlüssel, den die Kinder am Samstag nicht vergessen dürfen, weil sie sonst am Sonntag nicht in die Wohnung können.

6. Heimkehr: Sonntagabend, der Flug ist pünktlich, die Kinder warten schon zu Hause, alles gut. Es war so schön, dass wir schon möglichst bald wieder mit der Planung beginnen, bei Punkt 1: Terminsuche. (Der Landbote)