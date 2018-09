Langnese, HIM oder Airbnb?

D as am Dienstag vorgestellte neue Winterthur-Logo wurde am Tag darauf in den sozialen Medien rege kommentiert. Ein Facebook-Nutzer sieht sich an das Logo der Onlineplattform Airbnb erinnert, das ebenfalls mit geschwungenen roten Linien arbeitet: «Ist in Anlehnung an Airbnb entstanden, aber einfach umgekehrt.» Gemäss der Firma ist das Airbnb-Logo aus einem ­jubelnden Menschen, einem Herzen sowie dem Buchstaben A abstrahiert worden.

Ein weiterer Facebook-User hat ohne Kommentar ein Bild der roten Aids-Solidaritätsschleife hochgeladen, das dem neuen Stadtlogo ebenfalls ähnlich ­sehe.

Seelische Abgründe

Das W mit dem Herzen darauf erinnert derweil auch an das Logo der finnischen Rockgruppe HIM, welches allerdings in Schwarz gehalten ist. Laut der Band steht im «Heart­agram» das Herz für die Liebe, der umgedrehte Fünfzackstern für die seelischen Abgründe.

Links ein T-Shirt mit dem Logo der Rockband HIM. Auch das Winterthur-Logo wäre für ein Fan-Shirt durchaus geeignet.

Auch das Logo des Glace­herstellers Lang­nese (Schweizer Marke: Lusso), ein geschwungenes Doppel­herz, könnte bei der Entwicklung des Winterthur-W Pate gestanden haben, wie Technorama-Direktor Thorsten Künnemann bei der Vorstellung des Logos bemerkte.

Oder ist mit dem Symbol am Ende gar nicht die Stadt Winterthur gemeint? Es könnte sich auch um das neue Logo des Striptease-Clubs Red House handeln. (Landbote)