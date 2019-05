Lieber Schweinehund René

... S ehr schlau von dir, genau jetzt abzuhauen. Lass vom Kreuzfahrt-Buffet etwas für die weniger verfressenen Touristen übrig! Und falls du rechtzeitig zum Winterthurer Marathon zurück bist: Ich will keine Klagen hören.

Biester wie du werden selten vermisst.

Ich vermiss dich nur ganz wenig, und darüber solltest du als innerer Schweinehund schon sehr dankbar sein. Biester wie du werden selten vermisst. Ich trainiere gerade sehr ehrgeizig. Wie du ohne Training mit mir mithalten willst, ist mir absolut schleierhaft. Es gibt zwei Arten, wie man sich auf die 21,0975 Kilometer des Halbmarathons vorbereitet.

Zum Einen die naheliegendste Variante: Möglichst ohne Atemnot viele Kilometer rennen. Eine befriedigende Variante. Man spürt die eigenen Schritte in meditativer Gleichmässigkeit, man spürt die tiefe Freude darüber, sich mit eigener Kraft Freiheit zu erlaufen. Das wirst du wahrscheinlich nie verstehen.

Die zweite Variante nennen Lauftrainer, Sportblogs und Marathon-Profis «Intervalltraining». Dabei spurtet man mehr oder weniger kurze Strecken, unterbrochen von ebenso kurzen lockeren Joggingphasen. Sie sagen, es sei die Art von Training, die einen wirklich weiter bringt.

Schneller, weiter, besser, dieses Jagen nach der eigenen Grenze, dieses teuflische Training, das macht sogar Spass.



beim Intervalltraining, ist eher Folgendes. Nach dem ersten Spurt: leicht ausser Atem, aber hey, das ist ja einfach. Zweiter Spurt: Schritt halten! Bis zum Ende durchbeissen! Dritter Spurt: Man kann es ja auch ein bisschen langsamer angehen, wahrscheinlich war das Tempo beim ersten Mal schon zu schnell. Vierter Spurt: Tempo ist egal, Hauptsache ich übergebe mich nicht auf die Rennbahn. Fünfter Spurt: Wenn ich auf der äusseren Bahn laufe, sieht vielleicht keiner, wie ich kotze…

Und weisst du was, René, was das Schlimmste daran ist? Langsam kommt der Ehrgeiz, frag mich nicht woher. Schneller, weiter, besser, dieses Jagen nach der eigenen Grenze, dieses teuflische Training, das macht sogar Spass. Lieber René, bitte komm zurück, deine ausgleichende Faulheit fehlt mir. Das alles hier fühlt sich gerade gar nicht nach uns an.

Viele liebe Grüsse

L. (Landbote)