Meditation über den Händedruck

F rage aus aktuellem Anlass: Wozu ist eigentlich der Händedruck erfunden worden? Ganz einfach: Zwei Menschen, die einander trafen, wollten einander beweisen, dass sie keine Waffen trugen.

Salem aleikum: Der Friede sei mit euch! Die korrekte Antwort auf Arabisch lautet: Wa Alaykumu s-salam. Was eng verwandt ist mit dem hebräischen Wort für Frieden: Schalom. Bei den Hindus heisst es Namaste, wobei die gefalteten Hände aufrecht vor die Brust gehalten werden. Will heissen: «Ich verneige mich vor dem Göttlichen in dir.»

Kaum hat sich der Corona-Virus in den Hirnen und Herzen von Millionen festgesetzt, werden vermeintlich banale Verrichtungen plötzlich zum Thema.

Das ist doch das Spannende an der derzeitigen Ausnahmesituation: Kaum hat sich der Corona-Virus in den Hirnen und Herzen von Millionen festgesetzt, werden vermeintlich banale Verrichtungen plötzlich zum Thema. Zum Beispiel das nonverbale Begrüssungs- und Abschiedsritual mit den Händen. In der westlichen Welt gilt ein kräftiger Händedruck als Zeichen für Selbstbewusstsein, Kraft und Willensstärke, auch als Bestätigung einer Abmachung. Ein schwacher Händedruck kann als Schwächezeichen verstanden werden. In asiatischen Ländern hingegen gilt ein starker Händedruck als unhöflich und grob.

Waren es sowjetische Generäle oder bloss überschwängliche Teenager, welche die gesteigerte Begrüssung durch Umarmung mit Bruderkuss («doppelter Breschnew», in der Schweiz dreifach!) einführten? Zyniker haben daraus schnell abgeleitet, dass in diesen Kreisen das mit dem Ritual verbundene Schulterklopfen nur der diskrete Versuch sei, herauszufinden, an welcher Stelle das Messer am leichtesten eindringe.

In der Nazizeit wurde der Händedruck durch den Hitlergruss ersetzt. «Aufgehobene Rechte», höhnte der grosse Werner Finck unter Lebensgefahr. In seinem Theater in Moabit sassen die Gestapo-Spitzel und notierten. Und Finck hatte noch die Nerven, sie zu fragen: «Spreche ich zu schnell? Kommen Sie mit? Oder muss ich mitkommen?»

Ein Psychiater, der auf der Strasse einem Kollegen begegnete und diesen vorschriftsgemäss mit «Heil Hitler!» begrüsste, erhielt zur Antwort: «Versuch’s doch selbst!»

In der alten DDR schaffte es der Händedruck sogar in das Signet der Sozialistischen Einheitspartei, in der die SPD und die KP, die einander spinnefeind waren, in Harmonie zusammenwirken sollten.

Unter dem Druck eines unverhofften Ereignisses wie des Corona-Virus haben sich blitzartig Ersatzrituale eingebürgert. Gestern begrüsste mich ein Bekannter mit einem Stups am Ellenbogen. Ein anderer wählte die spielerische Berührung an den Schuhen.

In allen Fällen wird Händewaschen empfohlen.