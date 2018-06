Mein Patenkind, der Wimpelfisch

Tiere sind immer wieder Anlass für philosophische Betrachtungen aller Art. Darf man eine Blindschleiche als falsche Schlange beschimpfen? Oder einen Rüden als Hundesohn? Warum ist der Hunde­kuchen für den Hund, aber das Rindstatar nicht fürs Rind, sondern für mich? Und wenn man Tiere auswildern kann, geht das auch mit Menschen? Und falls ja, welchem Lebensabschnitt würde das entsprechen? (Persönliche Vermutung: dem Studium.)

Spannend ist es, zu sehen, mit welchen Tieren sich die Menschen in Verbindung bringen. Das kann man sich vor Augen führen, wenn man die Liste der Tierpatenschaften des Zoos ­Zürich durchblättert. Für 5000 Franken kann man Gotte oder Götti eines Amurtigers werden. Unglamourösere Tiere gibt es viel billiger, insbesondere die ­Fische. «Mein Patentier ist die Bodengucker-Makrele», flüstert der Introvertierte. «Meins der Indische Gelbklingen-Nasendoktor», sagt der Schönheitschirurg. «Meins der knurrende Gurami», bellt der Türsteher. Sie alle kommen mit 150 bis 200 Franken günstig davon. Mit 100 Stutz ein richtiges Schnäppchen ist der Ibis. Parallelen zu real existierenden Hotels sind zufällig. «Sehr einfaches Nest», heisst es in der Beschreibung.

Auch im Wildpark Bruderhaus wären noch ein paar Patentiere zu haben, zwar kein Bär, aber zum Beispiel die niedlichen Luchse Pep und Quinn sowie vier Przewalski-Stuten. Bär hin oder her, das Patenkind, mit dem sich der Stadtverbesserer am meisten identifizieren könnte, gibt es leider nur in Zürich, wo man auch Pflanzen sponsern kann: Coffea arabica, der ­Kaffeebaum. (Landbote)