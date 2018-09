Prinzessin und Prinz ziehen ein

E ein bisschen fühlt man sich wie ein Adeliger, wenn man im verwunschen wirkenden Schloss ob Waltalingen eines der frisch renovierten Zimmer bezieht. Wobei Prinzen gewiss auf grösserem Fuss leben; der Kanton als Eigen­tümer liess das herrschaftliche Gebäude, das früher gar als ­Jugendherberge diente, in eher schlichtem Stil überholen. Das private Bad ­liegt auf dem Gang, was meine Prinzessin gerade noch so hinnimmt.

Für die Hofmarschalle des Prinzenpaars, gemeint sind die seit Frühling wirtenden Claudine und Oliver Nyaguy, scheint die Ausgangssituation angesichts reizvoller, doch dezentraler Lage nicht leicht, zumal sich mit dem Hirschen Oberstammheim ein etablierter Konkurrent in der Nähe befindet. Pächter Nyaguy setzt auf Teambildung. Dieses Jahr führt der Belegschafts­ausflug nach Portugal zum Weinlieferanten, wie er auf der Autofahrt zum Bahnhof erzählt, wofür er sich kurzerhand als Chauffeur anerbietet, nachdem die Gäste den letzten Bus, sonntags schon vor 20 Uhr, ­verpassten.

Im gepflegten Restaurant mit sehr freundlicher Bedienung lässt sich mehr als ein Herrscherduo abfertigen. Dies zeigt sich etwa am Angebot für Gruppen, Salat aus der goldberandeten Schüssel selbst zu schöpfen (7.50 Franken pro Person), was man angesichts der vielen Sorten, Randen- und Bohnensalat inklusive, gerne tut. Das aus der nicht ganz kleinen, doch überschaubaren Karte gewählte Saiblingfilet mit Zabaione und Kartoffel-Lauch-Nocken (39.–) ist schmackhaft, das Rindstatar, das die Prinzessin zum Hauptgang macht (36.–), ist rassig gewürzt und trifft genau den blaublütigen ­Geschmack. Highlight ist aber die hausgemachte Glace, die, jedenfalls in der Variante Calamondin-Orange, mit markanter Säure statt der üblichen Süsse überrascht (3.– pro Kugel).

Etwas schade ist, dass der schöne Schlosshof ungenutzt bleibt, jedenfalls an diesem Wochen­ende. Er ist für das Gruppen­catering reserviert, das man separat anbietet. Abendsonne hat man derweil ohnehin auf der Terrasse mit Blick über Reben auf ein beschauliches Wohngebiet.

Das beherrschende Geräusch stammt hier von Plastikbändern, die auf dem Weinberg hin- und herschnellen, um Vögel zu verscheuchen. Wer es ruhig mag, bleibt da gerne etwas länger sitzen, besonders natürlich, wenn ein Bett im Traumschloss auf ihn wartet. (Landbote)