Täglicher Widerstand

Ü berhaupt am wichtigsten sei, dass man die Widerstandskraft der Kindern stärken müsse, so liest man in Erziehungsratgebern. Resilienz, die Fähigkeit sich auch von Rückschlägen nicht entmutigen und sich nicht die Kraft nehmen zu lassen – ohne Zweifel ist das entscheidend.

Was hingegen in den Ratgebern nicht drinsteht, ist, dass die unbeugsame Widerstandskraft der Kinder sich auch dort zeigt, wo sie für die Eltern einigermassen nervig wird. Ich jedenfalls bin schon ziemlich erstaunt, mit welcher Hartnäckigkeit und Widerstandskraft sich meinen Buben immer noch Tag für Tag über immer dasselbe aufregen können.

Der Nachwuchs vermag sich garantiert jedes mal wieder von neuem enervieren



Als ich ihnen gestern Abend gesagt hab, sie müssten sich jetzt die Zähne putzen, schon ging ein Wutgeheul durch die Wohnung. Gezetert wird «Warum? Warum?» und laut geflucht «Was für eine Gemeinheit!» Eigentlich merkwürdig. Ist ja nicht so, dass ich erst gestern ganz überraschend auf die Idee kam, dass man sich vor dem Zubettgehen die Beisser fegen müsse.

Das Prozedere hatten wir auch schon all die Abende davor und doch ist jedesmal die Wut über diese angeblich ungerechte Anweisung wieder ganz frisch, als habe es das Gestern nie gegeben. Im Kinderzimmer Ordnung machen oder neue Socken anziehen, die nassen Jacken auf die Heizung legen oder das Geschirr wegräumen ­– eigentlich lauter Standardverfahren, möchte man denken. Der Nachwuchs jedoch vermag sich garantiert jedes mal wieder von neuem enervieren, ganz egal wie oft er vorher schon das Zimmer auf- oder die Abwaschmaschine eingeräumt hat.

Ich frage mich, wie lange das noch anhält. Denn irgendwann muss doch jene Resignation einsetzten, mit der wir Erwachsenen tagtäglich das Unvermeidbare verrichten. Es wäre in der Tat eine interessante Vorstellung, wenn auch wir noch dieselbe Widerstandsfähigkeit hätten, wie unsere Kinder. Man stelle sich vor: Da geht beim Kopierer im Büro das Papier aus, schon stampfen alle wütend durch die Gänge, schimpfend über die Ungerechtigkeit, dass sie da jetzt neues Papier einfüllen müssen.

Vielleicht ist das ja überhaupt die Methode um den eigenen Kindern beizubringen, wie deplatziert solcher Widerstand ist: Ich werd jedenfalls das nächste mal, wenn ich mit den Buben im Zug unterwegs bin und der Kondukteur mein Abo sehen will, nicht einfach tun, was der will, sondern in zuerst mit den Worten anbrüllen «Was, schon wieder? Ich hab das Abo doch gestern schon gezeigt!» und dann würd ich mich auf den Boden werfen, mit den Fäusten auf den Zugspannteppich hämmern und schreien: «Warum ich? Warum immer ich?» Mal sehen, wie meine Söhne das finden.

(Der Landbote)