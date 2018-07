I ch kann mir ja eigentlich erstaunlich viel merken. Von kuriosen Zitaten aus noch kurioseren Büchern über sämt­liche «Drei Fragezeichen»-Folgen, Nebenfiguren in obskuren Filmen bis zu Fremdwörtern,die zu verwenden man im Leben nie Gelegenheit hat. Dafür aber streikt mein Hirn bei den all­täglichen Verrichtungen. So ­geschieht es mir etwa beim Einkaufen, dass ich garantiert immer etwas zu besorgen vergesse, und zwar sogar dann, wenn ich einen Einkaufszettel eingesteckt habe. Das führt dann regelmässig dazu, dass ich, kaum bin ich zu Hause angekommen und habe mein Versehen entdeckt, gleich noch mal in den Laden muss.

Besonders doof ist das, wenn es sich bei dem vergessenen Konsumgut um Klopapier handelt. Das fühlt sich dann nämlich schon etwas merkwürdig an,im Laden zur Kasse zu gehen, mit nichts als WC-Rollenin der Hand. Eigentlich absurd: Das, wozu man das Klopapier braucht, tun ja bekanntlich ausnahmslos alle Menschen und müsste uns also eigentlich gar nicht peinlich sein. Ist es aber trotzdem. «Hoffentlich findet niemand raus, dass auch ich über einen Verdauungsapparat ver­füge», scheinen wir uns alle zu sagen, und darum muss auch der Einkauf von Toilettenartikeln möglichst gut kaschiert erfolgen.

Idealerweise versteckt unter einem Berg an anderen Besorgungen tun wir dann jeweils so, als wüssten wir gar nicht, dass wir auch noch Klopapier im ­Einkaufswagen haben, und wenn an der Kasse der Verkäufer den Strichcode an der Packung Superflauschigdoppellagig abliest, tun wir mit Vorliebe wahnsinnig beschäftigt, grübeln zum Beispiel im Portemonnaie nach der Kundensparkarte oder betrachten interessiert unsere Fingernägel. Umso dümmer also, wenn ich aufgrund meiner Einkaufsvergesslichkeit einzig wegen des vermaledeiten Klopapiers noch mal in den Laden muss. Das führt dann meist dazu, dass ich, um die Aufmerksamkeit von Verkaufspersonal und restlicher Kundschaft doch nicht ausschliesslich auf das Klopapier fallen zu lassen, noch irgend­etwas anderes kaufen muss, so quasi als Ablenkungsmanöver.

Ich bin ziemlich sicher, dass eine recht grosse Anzahl von Haushaltsutensilien, Salatsaucendoppelpackungen, Waschmittelkartons und Messersets überhaupt nur als solche Tarnkäufe bei uns zu Hause gelandet sind. Vielleicht sollte ich mal eigens ein Budget dafür erstellen, denn wer weiss, vielleicht lässt sich das ja von den Steuern abziehen: Kosten für Einkäufe, die man nur ­gemacht hat, weil man eigentlich hatte Klopapier einkaufen ­müssen. Und ob es dafür wohl ein Fremdwort gibt? (Landbote)