Wo Goethe sicher mit Genuss gespiesen hat

Zwischen Rhein und Rebbergen lässt es sich herrlich speisen, und das schon lange: Der eglisauer Gasthof zum Hirschen wurde 1523 erstmals erwähnt. Hier gibt es sieben liebevollst gestaltete, historische Zimmer mit wunderbarem Blick aufs Wasser. Man kann hier beispielsweise nach einem Gourmetmenü im gediegenen Restaurant auf der ersten Etage nächtigen. Essen kann man aber auch unkompliziert und doch sehr gepflegt: im Parterre gibt es ein Bistro mit Terrasse am Rheinufer.

Hier gibt es alles, was es dazu braucht: Fischknustperli und Schnitzel, Gschnätzlets und Moules Frites, letztere ein saftiger beziehungsweise knuspriger Genuss, so lange es sie hat (Fr. 30.-), etwa nach einem kernig-würzigen Tatar mit Cognac (Fr. 24.-). Dazu ist beispielsweise ein genfer Merlot (7,5 dl Fr. 65.-) zu empfehlen, er wurde in Eglisau vinifiziert, zu Wein verarbeitet. Reservieren lohnt sich, kein Tisch bleibt frei, weder drinnen noch draussen an diesem sonnigen Samstagmittag.

Kommt es zum Nachtisch, wird auch endlich klar, wo Johann Wolfgang von Goethes eleganter Schreibstil und seine gehaltvollen Texte herrühren. Jedenfalls, wann ihm das Schreiben am leichtesten von der Hand ging. Es steht im Hirschen unter der Dessertkarte geschrieben: «Wenn Ihr gegessen und getrunken habt, seid ihr wie neu geboren; seid stärker, mutiger, geschickter zu eurem Geschäft.» Goethe war am 26. Oktober 1797 im Hirschen zu Gast.

Die Aussage hat aber wohl niemand des aufmerksamen Servicepersonals gehört, Goethe liess sie in einem Stück sagen. Im Hirschen hat er sich aber ganz bestimmt wohlgefühlt.

Gasthof Hirschen in Eglisau: Mi bis Fr 11.30 bis 14.30 Uhr, 17.30 bis 22.30 Uhr, Sa und So 11 bis 22 Uhr.

www.hirschen-eglisau.ch

(Der Landbote)