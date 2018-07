Zwei Freundinnen

W enn Sie diese Zeilen lesen, übt Fleur vielleicht gerade auf ihrem Kontrabass und Chiara schreibt eine Geschichte.

Fleur und Chiara sind zwei 10-jährige Freundinnen aus dem Altstadt-Schulhaus. Ich habe die beiden letzten Montag im Café Cappuccino kennengelernt, wo sie mich auf eine hausgemachte Limonade einladen und mir im Rahmen einer Schulübung einige Fragen zu meinem Beruf als Radiomoderatorin stellen.

Ob ich schon einmal ein so schwieriges Interview gehabt habe, dass ich das Gespräch abbrechen musste, wollen die beiden wissen. (Antwort: Eines wäre beinahe schon bei der ersten Antwort abgebrochen worden, weil die Schauspielerin Marthe Keller es als Affront empfand, dass ich sie auf ihr Alter ansprechen wollte. Nur mit gutem Zureden war sie dazu zu bewegen, das Gespräch ohne erste Frage nochmals zu starten).

Was ich geworden wäre, wenn nicht Radiomoderatorin? (Antwort: Glasbläserin war lange auf der Traumberuf-Liste – der Familienausflug in die Glasi Hergiswil hat wohl bleibenden Eindruck hinterlassen.) Die Mädchen fragen, hören zu, haken nach.

Eine Idee worüber ich diese Kolumne schreiben könnte? Die beiden müssen nicht lange überlegen.



Natürlich lasse ich die beiden nicht ziehen, ohne nach dem Interview auch etwas über sie zu erfahren. Die beiden entpuppen sich als vielseitige, kluge, informierte Mädchen: Fleur spielt seit dem zweiten Kindergarten Kontrabass und will mal Physikerin werden. Fachgebiet Lichtgeschwindigkeit. Inspiration dafür: der Film Back to the Future. Chiara freut sich auf den Gitarrenunterricht nach den Schulferien und liebt Deutsch. Berufswunsch: Reporterin, im Nebenberuf Autorin.

Schon jetzt schreibt sie oft Geschichten, «und sie schreibt wirklich mega gut», sagt Fleur anerkennend, «aber sie schreibt die Geschichten nie fertig.» – «Ich habe zu viele Ideen!», antwortet Chiara zerknirscht.

Ob sie demnach auch eine Idee hätten, worüber ich diese Kolumne schreiben könnte, frage ich. Die beiden müssen nicht lange überlegen. Das Tomaten-Saft-Debakel bei United Airlines. Melania Trumps verwirrende Anorak-Aufschrift beim Besuch eines Kinderheimes. Hotpants-Verbot und andere Kleiderregeln an Schulen («Eine Freundin von uns hat gesagt: Wer sich als Lehrer in einem Klassenzimmer von 10-jährigen in Hotpants ablenken lässt, hat ein einem Schulzimmer nichts verloren!»).

Oder eine Kolumne darüber, was in Winterthur noch fehlt! Chiara wünscht sich eine grössere Stadtbibliothek. Fast alle Kinderbücher habe sie schon gelesen. Ausserdem möchte sie, die Wasserskifahrerin, ein Meer in Winti. Fleur hingegen wünscht sich ein Albanifest während des ganzen Jahres, analog dem Prater, den sie aus Wien kennt.

Was es dank der beiden Mädchen und vier weiteren Freundinnen bald schon gibt: Den «Altstadter Boten», eine Schülerzeitung für das Altstadt-Schulhaus. Chiara hatte die Idee anfangs Jahr, hat Mitstreiterinnen gesucht und gefunden und bald schon soll die erste 16-seitige Ausgabe gedruckt werden. «Aber es gibt mehr zu tun, als wir dachten!», sagen die Mädchen und verdrehen lachend die Augen.

Kaum haben sie den Sommerdrink bezahlt, flitzen die beiden wifen Freundinnen auf ihren Kickboards in Lichtgeschwindigkeit davon, vorwärts in ihre Zukunft.

(Der Landbote)