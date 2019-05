Braucht es den Muttertag überhaupt?

Ja

Ja Liebe Ehemänner, Partner, Söhne und Töchter, wer am Muttertag denkt, es sei mit Blumen kaufen und Frühstück ans Bett bringen getan, soll seine Blumen selber essen. Deswegen ist der Muttertag aber keineswegs nicht mehr zeitgemäss. Sondern wichtiger denn je.

Mütter wären nämlich sehr teuer, aber wir bezahlen sie nicht und tun so, als ob das in Ordnung wäre. Auch wenn sich viele Väter Mühe geben: Mütter übernehmen noch immer zwei Drittel der Kinderbetreuung in der Schweiz. Das entspricht einem durchschnittlichen Pensum von 20.5 Stunden pro Woche, unbezahlt!

Nur schon dafür müssten die meisten Firmen am Muttertag mindestens lastwagenweise Blumen in die Schweizer Vorgärten kippen. Oder endlich passende Strukturen schaffen. Dadurch entgehen Müttern und anderen lieben Menschen, die sich um Angehörige kümmern, in der Schweiz jährlich rund 80 Milliarden Franken Lohn. Geld, das später in ihren Pensionskassen fehlt. Und Blumen ernähren schlecht.

Mütter kümmern sich. Manchmal tut man, als ob es nerven würde. Nie würde eine Mutter sagen: «Ja mein Sohn, stürz dich doch an diesem Gummizug aus einem Helikopter, die Erfahrung wird dein Leben bestimmt bereichern.» Warum nicht? Weil alles in ihnen schreit: «Kind, bleib um Himmelswillen gesund!»

Niemand hört immer auf seine Mutter. Und trotzdem lieben Mütter ihre Kinder auch noch hinterher. Wenn man als Erwachsener Sorgen hat, die keiner hören will, dann hört die eigene Mutter zu. Denn Müttern ist es nicht egal, was ihre Kinder tun - nie!

Mütter sind stark, weil sie stark sein müssen für das Wichtigste was in ihrem Leben ist. Mütter sind vielleicht die einzigen, für die aufgeben tatsächlich keine Option ist. Den Muttertag haben geschäftstüchtige Blumenhändler anfangs des letzten Jahrhunderts nach Europa geholt. Seither bedanken sich Töchter, Söhne, Partner und Ehemänner an einem Tag im Jahr mit Blumen. Aber das reicht nicht, wenn man die restlichen 364 Tage tut, als ob alles in Ordnung wäre.

Denken Sie morgen einmal 24 Stunden darüber nach, was sich im restlichen Jahr ändern soll. Aber Frühstück ans Bett, Blumen und Briefe sind natürlich trotzdem schön. Als Entschuldigung für die letzten Jahrzehnte.