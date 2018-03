G ut, dass sich die ZHAW-Studierenden gegen die Erhöhung der Gebühren wehren. Der Vorstoss ist gleich dreifach nicht durchgerechnet.

Erstens grundsätzlich: Bildung soll für alle Bevölkerungsschichten erschwinglich sein. Schon jetzt sind die höheren sozialen Schichten an den Hochschulen übervertreten. Teurere Studiengebühren würden diesen Missstand verschärfen.

«Bevor der Aufschwung der Bildungsstadt aufs Spiel gesetzt wird, rechnet man besser nochmals nach.»



Sicher: Die Studierenden sollen auch etwas zu den Kosten ihres Studiums beitragen. Eine massive Erhöhung um mehr als die Hälfte hätte aber eine abschreckende Wirkung für alle, die über kein volles Bankkonto verfügen.

Zweitens finanziell: Für Studierende aus anderen Kantonen erhält Zürich bisher Ausgleichszahlungen. Bei einer Erhöhung über 1000 Franken werden diese entsprechend gekürzt. Der Spareffekt wird dadurch geschmälert – oder er fällt sogar ganz weg. Unter anderem darum lehnt übrigens auch der Regierungsrat eine Gebührenerhöhung ab.

Drittens aus Winterthurer Sicht: Die ZHAW lockt junge Menschen aus der halben Schweiz in die Stadt. Wenn das Studium hier mehr kostet, werden viele an günstigere Standorte ausweichen. Bevor der Aufschwung der Bildungsstadt aufs Spiel gesetzt wird, rechnet man also besser nochmals nach. (Der Landbote)