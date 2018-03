Zwischen Kreuz und Jöö

O stern wird Jöö! So titelte eine Detailhändlerin vor ein paar Wochen in ihrer Genossenschaftszeitung. Ostern wird Jöö, Punkte sammeln und Plüschhasen und Plüschhühnchen abholen. Ist doch schön. An Weihnachten, da liegt ein kleines Kind in der Krippe, und Ostern wird Jöö, ein Stelldichein mit dem Osterhasen. Ist es das, was von Ostern geblieben ist? Manchmal denke ich, dass die Menschen ganz schön für dumm verkauft werden.

In der Woche zu Ostern hin verdichtet sich der christliche Glaube zu seiner Essenz. Da geht es in allen Facetten um die Fragen des Lebens, um die Frage nach Sinn. Es geht um Themen wie Einsamkeit und Erinnerung, Verrat, Tod und Hingabe. Es geht um Gewalt und Gewaltlosigkeit, es geht um Macht und Ohnmacht. Karwoche und Osterfest sind eine tiefgreifende Herausforderung und allesandere als Jöö.

Ich könnte mir vorstellen, dass Menschen, die mit dem Christentum und schon gar mit der Kirche nichts am Hut haben, sich durchaus einlassen würden auf diese Themen. Stattdessen setzt man dem Volk Plüschhasen vor, Hühner und Eier und alles ist Jöö.

Das Leben ist nicht Jöö. Das spüren wir täglich. Wir alle stehen immer irgendwo mittendrin in Freude und Leid. Mittendrin stehen wir als Christen und Christinnen in dieser Woche und wir haben mehr zu bieten als Jöö. Und doch, selbstkritisch muss ich sagen, dass die Kirchen es versäumt haben, sichtbar zu machen, worum es im Christentum geht. Verstrickungen, Strukturreformen und kircheninterne Querelen verdrängen oft die eigentliche Botschaft aus der Öffentlichkeit.

Meine Kirche, die römisch-katholische, reibt sich an der Machtfrage, die, das ist meine Einschätzung, in der offiziellen Kirche wichtiger ist als die eigentliche Botschaft, auch wenn Papst Franziskus mit allen Mitteln versucht, Kontrapunkte zu setzen. Wem kann man es da verübeln, dass das Jöö in die Bresche springt?

Karwoche und Osterfest fordern uns heraus, der Botschaft der Liebe wieder Raum zu geben, jener Liebe, die menschlich gesehen alle Kräfte übersteigt, so wie es in einem Lied heisst: «Wach sein, Zeichen klar erkennen, Lieben, wo es beinah nicht mehr möglich, aufstehen gegen Unrecht, Mord und Lügen. Nicht einfach schweigen, wo die Welt bedroht.» Wer sich dieser Woche stellt, wird wahrhaft auf die Füsse gestellt, und manches steht kopf. Nicht als Nachahmerinnen gehen wir in dieser Woche den Weg mit Christus, sondern als heutige Menschen. In tiefen Symbolen und Ritualen verdichtet sich unser Leben, auch in den Grenzerfahrungen von Leid, Schmerz und Tod. ()