Das Kleingedruckte der Demokratie

J etzt ist es wissenschaftlich bewiesen:Wenn Sie, liebe Leserin, lieber Leser, diesen gebührenpflichtigen Artikel online lesen oder unsere Zeitung gekauft haben, tun Sie etwas für die Demokratie in Stadt und Region Winterthur. Und wenn wir Journalistinnen und Journalisten diese Zeitung schreiben und produzieren, so spielt dies ebenso eine wichtige Rolle in der Meinungsbildung, gerade auf Gemeindeebene.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Zürich haben den Zusammenhang zwischen redaktioneller Berichterstattung und Beteiligung an Abstimmungen erforscht. Das ausführliche Interview mit Professor Daniel Kübler stand am Freitag im «Landboten». Sein Fazit: Je magerer die Lokalberichterstattung über eine Gemeinde, desto geringer ist dort die Wahlbeteiligung.

Diese Aussagen gefallen mir so gut, dass ich heute über etwas schreibe, das wir sonst kaum zum Thema in der Zeitung machen: unsere eigene Arbeit. Und dabei bitte ich gleich um Nachsicht: Auf den nächsten Zeilen lesen Sie Eigenlob, zum Schluss sogar Eigenwerbung.

Der «Landbote» konzentriert sich stark auf die lokale Berichterstattung ­– und dabei auf das politische Geschehen. Auch wenn wir wissen, dass im Internet die Meldungen zu Unfällen und Verbrechen viel häufiger angeklickt werden, auch wenn die Themen in den Gemeinderatsmitteilungen, die wir durchforsten, oft nicht «sexy» sind.

Die Jahresrechnung 2017 und der Zusammenarbeitsvertrag zwischen den Kirchgemeinden, das waren am Freitagabend die Traktanden an der Gemeindeversammlung in Ossingen. Ein «Landbote»-Journalist war da und wird in der Montagsausgabe und hier im Internet ausführlich darüber berichten. Die Gemeindeversammlung in Volken, das muss ich eingestehen, haben selbst wir geschwänzt. Wir werden aber am Montag telefonisch nachfragen, ob der Kredit für den Boilerersatz im Alten Schulhaus angenommen worden ist.

Die Kolleginnen und Kollegen der grossen Redaktionen schreiben über Panama Papers, Putin und Parmelin. Wir über den Boilerersatz im Schulhaus und die städtische Finanzkontrolle.



Am Montagabend werden auch eine Redaktorin und ein Redaktor im Winterthurer Rathaus sitzen und zuhören, wenn die Finanzkontrolle vor dem Gemeinderat ihren Bericht vorlegt. In der Stadtpolitik hat dies eventuell Sprengkraft, schon in Zürich interessiert das kaum. Mit solchen Themen gewinnt man keinen Journalistenpreis. Die Kolleginnen und Kollegen der grossen Redaktionen schreiben über Panama Papers, Putin und Parmelin. Wir über den Boilerersatz im Schulhaus und die städtische Finanzkontrolle. Das Kleingedruckte der Demokratie.

Kommt dazu, dass unsere Arbeit von den Beschriebenen oft überhaupt nicht geschätzt wird. Während eine Auslandredaktorin Trump genüsslich in den Boden stampfen kann, ohne je eine Reaktion zu hören, klingelt bei der Lokaljournalistin schon das Telefon, wenn in einem Artikel Kritik auch nur zwischen den Zeilen angedeutet wird. In manch einer Gemeinde würden die Lokalpolitiker wohl gerne an der Gemeindeversammlung ganz unter sich diskutieren. Doch die Studie der Uni Zürich belegt es: Genau da ist es entscheidend, dass die «vierte Gewalt» zuhört und nachfragt.

Denn trotz aller Medienkonzentration ist die nationale Berichterstattung nach wie vor gut ausgebaut. Sie ist allen Unken­rufen zum Trotz auch weiterhin vielfältig genug, um eine demokratische Debatte zu ermöglichen. Professor Kübler erklärt: «Auf Bundesebene haben wir kein Problem.» Auf Gemeindeebene sieht es anders aus. Da verlieren die Lokalzeitungen an Leserinnen und Lesern. Die Folge: Ohne die Abopreise und den Arbeitsdruck auf die Journalistinnen und Journalisten ständig zu erhöhen, kann kritischer Lokaljournalismus nicht mehr finanziert werden.

Vom Staat Fördergeld annehmen und gleichzeitig kritisch über den Staat berichten, das wäre schwierig.



Demokratieforscher Kübler schlägt eine Unterstützung der Lokalzeitungen durch Steuergelder als Lösung vor; er sieht Lokalberichterstattung als «öffentlichen Auftrag», der öffentlich finanziert werden kann. Aus journalistischer Sicht ist das ­heikel: Vom Staat Fördergeld annehmen und gleichzeitig kritisch über den Staat berichten, das wäre schwierig.

Wer die Meinungsfreiheit in der Schweiz unterstützen und die Demokratie hier im Land fördern will, muss kein neues, trendiges Internetmagazin unterstützen, das über Gott und die Welt berichtet, aber nicht über das, was vor der Haustür passiert. Es braucht auch kein ausgeklügeltes Medienförderungsgesetz. Es reicht, wenn ­genügend Leserinnen und Leser ganz einfach ein Abo einer ­Lokalzeitung kaufen. (Der Landbote)