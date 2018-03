Eine Schuldenbremse, die keine ist

W er verhindern will, dass seine Schulden steigen, hat dafür drei Hebel. Den Haushalt, die Investitionen und jede einzelne grösser Ausgabe. Der Winterthurer Stadtrat hat dem Gemeinderat am Montag eine Schuldenbremse unterbreitet, die auf den beiden ersten basiert.

Der Gemeinderat folgte dem Vorschlag aber nicht und verabschiedete eine eigene Vorlage, die mit den Hebeln eins und drei operiert. In dieser Form kommt die Schuldenbremse nun auch vors Volk. Was ist davon zu halten?

Beide Vorlagen, die abgelehnte und die angenommene, verlangen eine hohe Haushaltsdisziplin. Die Unterschiede liegen im Detail. In der Stadtratsvorlage wären Defizite nur noch erlaubt gewesen, wenn eine Zweidrittelsmehrheit des Parlaments eingewilligt hätte. Weil ein solches Quorum politisch heikel ist, wären zwei Szenarien wahrscheinlich geworden.

Erstens ein Scheitern des Budgets – eine Konsequenz vor der im Parlament rechte wie linke Parteien warnten. Und zweitens ein einseitiger Ausgleich der Rechnung durch einen höheren Steuerfusses – davor warnten nur die Bürgerlichen.

Eine linke Stadtratsmehrheit, die das Geld mit vollen Händen ausgibt, muss man in den nächsten vier Jahren kaum fürchten.



Die verabschiedete Vorlage ist dagegen flexibler, sie lässt Defizite im Sinne von Ausreissern in einzelnen Jahren zu, schafft aber die Verpflichtungen für einen Ausgleich über mehrere Jahre. Der offener Modus überzeugt, und das nicht nur, weil der Bund mit diesem Prinzip seit Jahren erfolgreich ist. Vielmehr war die Kontrolle des Haushalts für Regierung und Stadtparlament in Winterthur zuletzt nicht das Problem.

Über Jahre reihten sich Überschüsse aneinander, wenn auch bescheidene. Daran dürfte übrigens auch der Linksrutsch bei den letzten Wahlen nichts ändern. Finanzvorsteherin und Stadtpräsidiumskandidatin Yvonne Beutler ist trotz SP-Parteibuch eine beflissene Schatzmeisterin. Eine linke Stadtratsmehrheit, die das Geld mit vollen Händen ausgibt, muss man in den nächsten vier Jahren kaum fürchten.

Eine andere Geschichte ist die Kontrolle der Investitionstätigkeit. Der Stadtrat hat in seinen Vorschlag für die Schuldenbremse eine rigorose Investitionsbremse eingebaut. So sollten Neuinvestitionen nur noch möglich sein, wenn sie zu 105 Prozent refinanziert sind – durch die Summe der Überschüsse im Haushalt und der Abschreibungen. Diese Regel sollte so lange gelten, bis die Eigenkapitaldecke der Stadt 20 Prozent erreicht.

Ergänzend schlug der Stadtrat vor, die Investitionen auf 54 Millionen Franken zu deckeln, und er errechnete die Überschüsse, die zur Finanzierung der Investitionen in den nächsten Jahren nötig wären: jeweils zwischen 3,9 und 5,3 Millionen pro Jahr. Abweichungen wären wiederum nur mit einem Zweidrittelsquorum erlaubt gewesen. Mit den erwähnten Risiken: Scheiterndes Budget oder Steuererhöhungen.

Die FDP, auf deren Initiative die verabschiedete Schuldenbremse zurückgeht, schlug am Montag vor, das Korsett zu lockern und wie im Haushalt auch bei den Investitionen Ausreisser in einzelnen Jahren zuzulassen, wenn darauf eine Kompensation erfolgt. Durchgesetzt hat sich aber die GLP mit dem Antrag, das Investitionskorsett ganz zu streichen – unterstützt von der Linken, die generell gegen eine Schuldenbremse ist. Die GLP argumentierte, das Wachstum der Stadt mache Investitionen unumgänglich. Und wer wesentliche Investitionen aufschiebe, verschulde sich ebenfalls bei der nächsten Generation. Dem gibt es wenig entgegenzuhalten. Die Eigenkapitalquote mitten in einer Wachstumsphase zu verbessern, wie es der Stadtrat wollte, ist tatsächlich ein ambitiöses Ziel.

Es bleibt die dritte Bremse, die Kontrolle der Einzelausgaben. Grössere einmalige oder wiederkehrende Ausgaben sollen im Gemeinderat nur noch mit absolutem Mehr beschlossen werden dürfen, also mit 31 oder mehr von 60 Stimmen. Das klingt demokratischer, als es ist. Zufällige Abwesenheiten im Gemeinderat können sich so ausschliesslich zuungunsten einer Ausgabe auswirken. Eine Grippewelle macht dann gegebenenfalls die Sparpolitik.

Also zurück zur Frage, was ist von dieser Schuldenbremse zu halten? Nicht allzu viel. Indem sie die Investitionen ausblendet, und in der Haushaltsführung Spielräume lässt, bleibt die Verantwortung letztlich bei Regierung und Parlament. Die Bevormundung der Politik ist gering. Hingegen wird mit der Ausgabenbremse im Parlament dem Zufall Raum gegeben, das könnte sich in der nächsten Legislatur tendenziell eher gegen die Linke auswirken – in der übernächsten aber wieder anders.

Es gilt also, gut zu überlegen, ob es sich lohnt, diese arg Schuldenbremse für Jahre in der Gemeindeordnung festzuschreiben. Oder ob man nicht besser schlicht auf die Finanzdisziplin der Stadt- und Gemeinderäte vertrauen will. Wird dieses Vertrauen enttäuscht, lässt sich im Vierjahresrhythmus bei den Wahlen die Bremse ziehen.

