Es gehören mehr Frauen ins Kader

U nd es braucht sie doch. Die verbindliche Zielvorgabe. Die – lassen wir die Wortklauberei und nennen es beim Namen – Frauenquote. Zürich, Bern oder Schaffhausen, in verschiedenen Schweizer Städten haben sich die Parlamente bereits dafür ausgesprochen, mindestens 35 Prozent der Kaderstellen in den Verwaltungen mit Frauen besetzen zu wollen.

Nun hat auch der Winterthurer Gemeinderat mit 31 zu 25 Stimmen dafür gestimmt und eine entsprechende Motion an den Stadtrat überwiesen. Ja, die Gleichstellung ist in der Bundesverfassung festgeschrieben – seit fast 40 Jahren. Nein, sie ist faktisch noch lange nicht erreicht. In internationalen Vergleichen rangiert die Schweiz jeweils auf den unrühmlichen hinteren Plätzen.

Die Mär von der mittelmässigen Quotenfrau, die kompetenteren Männern vorgezogen wird, bewahrheitet sich nicht.



Natürlich wolle man Frauen einstellen, natürlich auch hohe Posten mit ihnen besetzen, aber es habe halt einfach zu wenig geeignete, heisst es. Es ist nicht so, dass diese Frauen nicht existieren. Der Fehler liegt im System. Frauen stehen Männern in der Schweiz bildungstechnisch in nichts nach, im Gegenteil, oft sind sie an Universitäten sogar in der Überzahl. Die Ressourcen sind vorhanden, aber sie werden nicht genutzt. Dass sich Geschlechterdiversität auf Kaderebene wortwörtlich auszahlt, beweist die Privatwirtschaft.

Eine Studie der Credit Suisse unter 3000 grossen Firmen zeigte 2016, dass die Profitabilität um 50 Prozent steigt, wenn der Frauenanteil im oberen Management nur schon von weniger als 10 auf 15 Prozent angehoben wird. Auch an der Börse schneiden Unternehmen, die Gleichstellung aktiv fördern, tendenziell besser ab. Weshalb sollte es also mit ähnlichen Voraus­setzungen um die Qualität in städtischen Ver­waltungen anders bestellt sein?

Die Mär von der mittelmässigen Quotenfrau, die aufgrund ihres Geschlechts in eine hohe Position gehievt und kompetenteren Männern vorgezogen wird, sie bewahrheitet sich nicht. Und an dieser Stelle will betont sein: Die Rede hier ist von einem Drittel. Auch nach Erreichen der Zielvorgabe kann ein städtisches Kader noch immer zu zwei Dritteln aus Männern bestehen.

Die Geschlechter sollen nicht gegeneinander ausgespielt werden.



Ob sich unter diesen 65 Prozent an der einen oder anderen Stelle Mittelmässigkeit verbirgt, fragt ja interessanterweise ­selten jemand. Nein, die Geschlechter sollen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Ja, alle sind dar­an interessiert, kompetente und qualifizierte Führungspersonen einzustellen. Nur hat sich in Sachen Frauenanteil über die letzten 40 Jahre hinweg betrachtet wenig aus eigenem Antrieb geändert. Es ist deshalb Zeit für konkrete Massnahmen.

Es braucht Frauen im Kader, damit weitere Frauen nachfolgen. Die löchrige Pipeline von unten nach oben erhält Zug durch Vorbilder. Frauen, die beweisen, dass sie in Kaderpositionen genauso gut aufgehoben sind wie männliche Kollegen, bestärken andere Frauen in ihren Ambitionen und im Vertrauen in ihre eigenen Kompetenzen.

Dieser Mechanismus ist mindestens so wichtig wie die Förderung der Gleichstellung von der untersten Stufe her. Es macht einen Unterschied, ob die Hand im Rücken anschiebt oder ob sie einem von vorne gereicht wird.

Es ist Zeit für konkrete Massnahmen.



In Zürich zeigt sich: Die klaren Vorgaben beschleunigen den Prozess. In einem Zwischenbericht von 2017 ist festgehalten, dass ein Grossteil der Departemente sich der Quote von 35 Prozent weiter an­genähert hat, wenn sie nicht sogar schon erfüllt ist.

Über alle Kaderstufen hinweg betrug der Frauenanteil vor einem Jahr 37,7 Prozent. Im obersten Kader stieg er von 16 Prozent im Jahr 2010 auf 24,8 Prozent. Die wenigen Vakanzen auf dieser Ebene seien gezielt genutzt worden, um qualifizierte Kader­frauen einzustellen. Was in Zürich zu erreichen ist, sollte doch auch in anderen Städten möglich sein.

Sanktionen sind zudem nicht vorgesehen. Erfüllen die Departemente das vorgegebene Ziel nicht, so droht den Zuständigen in Winterthur und in den meisten anderen Städten nur, sich erklären zu müssen. Damit ist zumindest erreicht, dass sich dem Thema niemand mehr verschliessen kann. Personen, die für die Stellenbesetzung verantwortlich sind, sind zur Reflexion angehalten.

Reflexion bezüglich Rekrutierung, Anstellungsbedingungen und gleichberechtigter Förderung. Eigentlich das, was man sich heute schon als Selbstverständlichkeit wünschen würde – die Statistiken erzählen eine andere Geschichte. Es bleibt zu ­hoffen, dass die nüchtern numerische Zielvorgabe nicht Zielvorgabe bleibt, sondern einen nachhaltigen Kulturwandel bewirkt, der sie schliesslich überflüssig macht.

(Der Landbote)