Freiheit für den Bahnhofplatz

Jedes Mal, wenn ich über den Winterthurer Bahnhofplatz gehe, schaue ich mich leicht verunsichert um.

Kommt wirklich kein Bus? Fährt der Kurs nach Oberwinterthur jetzt dann gleich los oder kann ich vorher noch auf die andere Seite? Auf dem Platz herrscht von frühmorgens bis spät in die Nacht ein Gewusel, feine Menschen und schwere Fahrzeuge durcheinander.

«Ein Wunder, dass es nicht häufiger zu Kollisionen kommt.»



Seit diesem Mittwoch werde ich beim Überqueren des Bahnhofplatzes noch einmal mehr über die Schulter schauen: Eine 85-jährige Frau ist angefahren und mittelschwer verletzt worden. Gemäss Stadtbus ist es der erste solche Unfall seit zehn Jahren. In Anbetracht der Verkehrssituation muss man sagen: Ein Wunder, dass es nicht häufiger zu Kollisionen kommt.

Nicht zu beneiden sind die Stadtbus-Chauffeure, die täglich zwischen den Fussgängern hindurchmanövrieren müssen. Fahren sie zu vorsichtig, kommen sie zu spät ans Ziel, sind sie zu forsch, wird es gefährlich. Der Verkehr muss entflochten, die Sicherheit verbessert werden.

Auch aus städteplanerischer Sicht sind die Bushaltestellen am Bahnhofplatz alles andere als optimal positioniert. Sie treiben einen Keil zwischen den Bahnhof und die Altstadt. Wie schön wäre es doch, wenn man hier durchflanieren könnte, anstatt sich zwischen den Bussen einen Weg suchen zu müssen.

Der Bahnhofplatz wird oft als Visitenkarte bezeichnet. Wer mit dem Zug nach Winterthur reist, bekommt hier den ersten Eindruck der Stadt. Darum hat man dieses Aushängeschild mit dem Pilzdach aufwendig aufpoliert. Schön ist der Platz noch immer nicht. Das beste Dach nützt nichts, wenn darunter ein Durcheinander herrscht.

Darum: Der Bahnhofplatz muss vom Busverkehr befreit werden. Nicht heute und nicht morgen, aber langfristig muss dies das Ziel sein. Und damit dieses in zwanzig oder dreissig Jahren – bei der nächsten Neugestaltung – erreicht wird, muss es jetzt schon einmal anvisiert werden. An dieser Stelle braucht es einen offenen Platz, einen Freiraum, der Luft zum Atmen lässt und doch den Bahnhof mit der Altstadt verbindet.

«Es braucht radikalere Ideen, damit der Hauptbahnhof auch in Zukunft funktioniert.»



Wie schön ein unbefahrener Platz an dieser Stelle wäre, konnte man im Juni 2013 für einige Tage erleben, als das Pilzdach bereits fertig gebaut war, der Busverkehr aber noch nicht rollte. Das Gefühl, auf dem freien Platz zu stehen: Man vermisst es schmerzlich, wenn man über die Buskanten hastet.

Dass das Busnetz auch ohne die zentrale Haltestelle funktioniert, hatte davor die Zeit des Pilzdachbaus bewiesen: Von Juli 2012 bis Juni 2013 hielten die Fahrzeuge einerseits auf der Technikumstrasse, andererseits zwischen Hauptpost und altem Bahnhofgebäude.

Zur Erinnerung: Die Linie 1 kreuzte nicht über den Platz, sondern verkehrte von Töss weiter als Linie 2 nach Seen. Der «Einer» aus Oberwinterthur wiederum kurvte von der Stadthausstrasse rechts weg und fuhr von da als «Zweier» nach Wülflingen.

Der Nachteil dieses Regimes sind die langen Umsteigewege: Wer von einer Buslinie auf die andere wechseln will, muss zu Fuss den Platz überqueren. Ein Minus, das vom Gewinn der verbesserten Verkehrssicherheit und des freien Platzes aber mehr als wettgemacht wird. Im Zentrum einer Grossstadt sind längere Strecken beim Umsteigen normal.

Als Vergleich nehme man den Hauptbahnhof Zürich. Wer dort von einer Tramlinie auf die andere wechseln will, ist teils mehrere Minuten unterwegs. Oder etwas internationaler: In Paris fährt man in der zentralen Metrostation Châtelet – LesHalles auf langen Rollbändern von einer Linie zur anderen.

Der Winterthurer Hauptbahnhof präsentiert sich seit zwei Jahren, seit der Einweihung des Kesselhaus- und des Salzhausplatzes, schöner als zuvor. Man kommt besser zu den Gleisen, die Umgebung ist grosszügiger gestaltet. Diese Veränderungen waren aber nicht viel mehr als Kosmetik. Es braucht radikalere Ideen, damit der Bahnhof auch in Zukunft funktioniert.

Er ist das Herzstück der Stadt, er muss sich entfalten können. Es braucht einen befreiten Bahnhofplatz, damit man – irgendwann einmal – über ihn spazieren kann, ohne immer nach einem herankurvenden Bus Ausschau halten zu müssen.

(Der Landbote)