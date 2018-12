Lieber verwedeln und verdrängen als aktiv werden

Da waren’s nur noch drei. Letzte Woche schickte der Bundesrat das Zürcher Weinland, das Zürcher Unterland und den Aargauer Bözberg in die letzte Phase der Standortsuche für das Endlager. In drei bis vier Jahren wird die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) sagen, wo sie das Lager bauen will.Offiziell heissen die drei Regionen ja ganz anders: Zürich Nordost, Nördlich Lägern und Jura Ost. Geografische Bezeichnungen, die es eigentlich gar nicht gibt. Niemandsland also – der ideale Ort für das unliebsame Atommülllager.

Steckt die Nagra hinter diesen kaschierenden Bezeichnungen? Mitnichten! Die Regionen selber befürchteten Imageschäden und wünschten sich solche Wortneuschöpfungen. Also wurde etwa die Standortregion Zürcher Weinland im Jahr 2011 schlicht umgetauft in Zürich Nordost. Dies geschah damals auf Wunsch der betroffenen Gemeinden. Denn sie hatten Angst, dass die Marke Weinland bekleckert würde, wenn sie regelmässig im Zusammenhang mit dem Endlager erwähnt würde. Diese Marke sei für den Tourismus und die Landwirtschaft von grosser Bedeutung. «Für uns ist das extrem wichtig, dass nicht mehr vom Weinland, sondern von Zürich Nordost gesprochen wird», sagte der Kommunikationsverantwortliche der Förderorganisation Pro Weinland im Jahr 2013 den «Schaffhauser Nachrichten». Die Organisation sei daran, mit bescheidensten Mitteln eine Marke aufzubauen. Da wolle man nicht plötzlich als «Atomland» abgestempelt werden. Deswegen intervenierte Pro Weinland Jahre zuvor bei der Nagra, die einen Stand an der Winti-Messe hatte und in einem Wettbewerb nach dem Weinland als mögliche Endlagerregion fragte. Ähnliches geschah damals auch in anderen möglichen Standortregionen der Schweiz. Niemand wollte mit dem Endlager in Verbindung gebracht werden.

Bei allem Verständnis, Unangenehmes von sich fernhalten zu wollen: Mit solchen Wortkreationen verwedelt, ja vertuscht man die Wirklichkeit. Und die sieht seit Jahrzehnten so aus, dass das Zürcher Weinland nach wie vor die wohl geeigneteste Region für den Bau des Endlagers ist. Soll etwa der Stadtzürcher eine Kiste Wein aus Benken kaufen im Glauben, dass das Zürcher Weinland und Zürich Nordost komplett verschiedene Regionen seien? Oder der Rheinfalltourist? Das grenzt an Irreführung des Konsumenten.

Die Manipulation der Aussenwahrnehmung ist das eine, die Verdrängung nach innen das andere. Pro Weinland macht zwar in der Weinländer Endlager-Regionalkonferenz mit. Doch ihre Vertreter schweigen an der Konferenz weitgehend. Man will sich erst öffentlich äussern, wenn der Standortentscheid gefallen ist und sich dann mit den möglichen Folgen fürs Weinland befassen. Mitte Oktober organisierte Pro Weinland in Marthalen einen Workshop, um Ideen für die Bereiche Tourismus und regionale Produkte zu sammeln. Der Hintergrund: Das Weinland soll als strukturschwache Region ab 2020 ins Programm Neue Regionalpolitik (NRP) des Bundes aufgenommen und finanziell unterstützt werden. Bemerkenswert war, dass am Marthaler Workshop das mögliche Endlager und seine Folgen auf die Vermarktung regionaler Produkte und den Tourismus schlicht kein Thema waren. Auch das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) teilt auf Anfrage mit, dass das Endlager bei der NRP-Prüfung «nicht berücksichtigt» worden sei – wenn das keine Verdrängung ist. Das Weinland täte gut daran, sich mit dem Szenario Endlager aktiv auseinanderzusetzen, anstatt anderen und sich selber etwas vorzumachen.

«Der Elefant im Weinland»: Träf hat es Martin Breitenstein in einem Gastbeitrag in der «Andelfinger Zeitung» formuliert. Mit der Elefanten-Metapher ist eine offensichtliche Schwierigkeit gemeint, die zwar im Raum steht, aber trotzdem von den Anwesenden nicht angesprochen wird. Breitenstein wohnt in Truttikon, ist dort Präsident der Rechnungsprüfungskommission, FDP-Mitglied und Rechtsanwalt in Winterthur. «Gegenwärtig versuchen wir hier unter dem Stichwort NRP, Ideen für den Tourismus und die Vermarktung von regionalen Produkten zu finden», schreibt Breitenstein. Am Marthaler Workshop habe es geheissen: «Wie schön das Weinland ist, weiss ausserhalb kaum jemand.» Ausserhalb aber sehe jeder das Atomendlager im Weinland. «Das geplante Endlager ist der Elefant im Raum, den die Weinländer nicht sehen (wollen).»

Das Weinland sollte sich endlich auf das Endlagerszenario vorbereiten, sich Vermarktungsstrategien unter diesem Vorzeichen ausdenken. Das schliesst Protest und legalen Widerstand nicht aus. Aber weiterhin den Kopf in den Sand zu stecken, ist falsch und naiv gleichermassen.