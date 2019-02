Wir zeigens den Amis! Oder auch nicht

D ie Schülerinnen und Schüler der Winterthurer Volksschule kamen als erste dran. Ihnen stellte die Zentralschulpflege im Juni die beliebten Klassenchats auf der Nachrichten-App Whatsapp ab, da diese das Mindestalter auf 16 Jahre angehoben hatte. Selbstverständlich wurde in den Klassen munter weiter gewhatsappt (ja, der Duden kennt dieses Verb). Nun einfach ohne Lehrer.

Diese Woche kam es noch dicker, die Zentralschulpflege mit Präsident und Stadtrat Jürg Altwegg (Grüne) erlässt das totale Verbot. Kein whatsappen mehr zwischen Lehrern und Berufskollegen, Lehrern und Eltern, Hauswarten und Schulsozialarbeitern. Das ist für die Schulen im Kanton einzigartig. Der Grund: Whatsapp greift auf die Handy-Telefonbücher ihrer Nutzer zu, sammelt dort auch Nummern von Leuten, die das vielleicht nicht wollen.

Kurzum: Whatsapp ist eine Datenkrake. Altwegg empfiehlt die sichere Variante «Wire» (wenn Sie noch nie davon gehört haben, sind Sie nicht alleine). Geschützt werden jetzt also nicht mehr nur die Kinder sondern auch wir Erwachsenen. Winterthur zeigts den Amis!

«Whatsapp hat die Daten und wird sie weiterhin kriegen.»



Oder auch nicht. Das Verbot, das schweizweit Schlagzeilen machte, mag gut gemeint sein, ist in der Wirkung aber eher Symbolpolitik denn Datenschutzmassnahme. Tatsächlich schickt man als Whatsapp-Nutzer die gespeicherten Telefonnummern des eigenen Handy-Adressbuchs in die Firmenzentrale in den USA. Dort gehen sie auch an Facebook, das zum gleichen Unternehmen gehört.

Doch wie dramatisch ist das überhaupt? Primär geht es Whatsapp um die Verknüpfung: Wer ist schon auf Whatsapp und wer nicht? Nummern, die Whatsapp nicht kennt, kann es auch keinem Profil zuweisen. Und es geht um Werbung: Die grossen Tech-Unternehmen sammeln so viel sie können, um Werbung immer noch personalisierter schalten zu können. Dafür sind die meisten Dienste gratis und die Technologie auf höchstem Niveau. Whatsapp ist extrem beliebt und soll in der Schweiz über sechs Millionen Anwender haben.

Zurück zu den Sorgen der Schulpflege: Dass explizit die Telefonbuchdaten von Whatsapp missbraucht oder weiterverkauft würden, davon ist zumindest bis heute nichts bekannt geworden. Was das Verbot nun aber wirklich unsinnig macht, ist der Umstand, dass von den Lehrern über die Schüler bis zu den Eltern praktisch jeder die App auf dem Handy installiert hat. Alle geben also auch so schon seit Jahren ihre Telefonbuchdaten weiter. Und im Telefonbuch eines Lehrerhandys, das ja auch ein privates ist, sind Nummern von anderen Lehrern, Eltern, vielleicht auch Schülern… Whatsapp hat die Daten längst, und wird sie weiterhin kriegen. Zu beliebt ist die App. Da wird auch «Wire» (Sie erinnern sich?) nichts dran ändern.

Kommt hinzu, dass Whatsapp nur ein Beispiel ist. Lehrer und andere Schulangestellte haben zahlreiche Apps auf ihrem Handy, je nachdem saugen diese viel heiklere Personendaten ab. Die Schulpflege hat sich in diesem komplexen Thema nun eine einzige App ausgesucht und verboten. Damit ist sie eine bizarre Ausnahme und muss sich den Vorwurf gefallen lassen, tech-feindlich und konservativ zu agieren. Andere Schulgemeinden weisen zwar auf die Problematik mit der Datenfischerei hin, ein Verbot kennen sie aber nicht. Kommt hinzu, dass der Datenschutz auf höchster Ebene neu verhandelt wird. Zwischen den USA und der EU laufen Verhandlungen, wie europäische Datenschutz-Vorstellungen auch in US-Apps durchgesetzt werden können. In der Schweiz wird parallel das Datenschutz-Gesetz revidiert.

Ein Verbot hat an den Schulen nichts verloren. Vielmehr sollte die Schulpflege Schüler und Eltern, aber auch die Lehrer nicht alleine lassen mit den Herausforderungen der neuen Daten-Welt. Sondern zusammen Wissen dazu erarbeiten, um die Apps mit Verstand nutzen zu können. Realität sind sie ohnehin. (Der Landbote)