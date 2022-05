Spannendes Spiel

Die Ausgangslage… Naja. Die ist kein Hingucker. FCZ ist Meister. Lausanne steht bereits als Absteiger fest. Für kein Team geht es mehr um was. Umso spektakulärer oder unberechenbarer könnte aber die Partie verlaufen. Kein Team muss was, aber sie dürfen. Lausanne könnte sich etwas Frust von der Seele ballern, während der FCZ seine überragende Erfolgswelle weiterreiten könnte. Vielleicht wird das Taktikbuch ja auch mal über Board geworfen und es gibt offensiveren Fussball, als man sich das in einem Spiel mit mehr Leistungsdruck gewohnt ist. Auch Spieler, die sonst seltener auf dem Platz stehen, könnten heute mit Einzelaktionen Werbung in eigener Sache betreiben. Nur weil die Ausgangslage wenig zu bieten hat, heisst das nicht, dass es das Spiel auch tut.