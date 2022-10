So geht der FCW in die Partie

Diese Elf schickt Trainer Berner heute von Anfang an aufs Feld: Vor Torhüter Fayulu starten heute erneut Captain Lekaj, Gelmi, Gonçalves und Diaby in der Viererkette. Das Mittelfeldtrio bilden die beiden Sechser Corbaz und Arnold zusammen mit Di Giusto auf der Zehnerposition. In der Offensive versuchen heute Sturmspitze Buess und die beiden Flügel Burkart und Manzambi für Tore zu sorgen. Erwartungsgemäss setzt Berner damit auf das gleiche System wie vor einer Woche in Sion. Die einzigen personellen Änderungen betreffen den verletzten Ballet und den gesperrten Ramizi.