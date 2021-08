Der nächste Pokal bleibt in Winterthur – Meister Pfadi gewinnt auch den Supercup Besser kann eine Saison nicht beginnen. Nach zähem Start setzt sich Pfadi Winterthur in seiner Axa-Arena im Handball-Supercup gegen den HSC Suhr Aarau verdient 26:19 (8:7) durch. Urs Stanger

Kevin Jud, der neue Pfadi-Captain, präsentiert seinen Leuten die Supercup-Trophäe. Deuring Photography

Sie holten sich einen Pokal am Schluss der letzten Saison und sie holten sich einen zu Beginn der neuen Spielzeit. 72 Tage nachdem sie in der Axa-Arena im Playoff-Final gegen die Kadetten Schaffhausen den Meistertitel erobert hatten, doppelten die Winterthurer Handballer in ihrer Halle im Supercup nach. Zum dritten Mal nach 2003 und 2018 gewann Pfadi diese drittwichtigste Trophäe im Schweizer Clubhandball.

Die Winterthurer brauchten gegen den unbequemen HSC Suhr Aarau zehn Minuten und einen 0:3-Rückstand, bis sie richtig ins Spiel fanden. Von da an aber waren sie die bessere Mannschaft. Sie verteidigten (mit dem schwedischen Innenblock) gut, hatten in Yahav Shamir einen überragenden Torhüter und sie verwerteten ihre Konter und schnellen Anspiele immer besser. Zehn Treffer nach Gegenstössen standen am Ende in der Statistik. Sie bestraften die vielen technischen Fehler des Gegners, die vor allem auch wegen Pfadis guter Defensivleistung entstanden waren.

Pfadi – Suhr Aarau 26:19 (8:7) Infos einblenden Axa-Arena. – 1040 Zuschauer. – SR Henning/Meier. – Torfolge: 0:3, 3:3, 3:5, 4:6, 5:7, 8:7; 9:7, 10:8, 10:9, 12:9, 13:11, 17:11, 19:13, 19:15, 20:16, 24:16, 26:18, 16:19. – Strafen: je 5-mal 2 Minuten (58. Disqualifikation Aufdenblatten/Suhr Aarau). Pfadi: Shamir/16 Paraden/1 Tor (55. und für zwei Penaltys Wipf/2); Ott (3 Tore), Schönfeldt, Tynowski (5), Sjöbrink, Pecoraro (1), Ruh (1), Störchli (5), Radovanovic, Jud (6), Bräm, Freivogel, Lagerquist, Hadj Sadok (4), Leopold. – Suhr Aarau: Grazioli (7)/Scheidiger; Willecke, Sarlos, Reichmuth (5), Gomboso, Hofer (2), Zehnder (3/3), Da Silva Ferraz (2), Aufdenblatten, Parkhomenko (2), Pejkovic (3), Strebel (1), Slaninka, Attenhofer (1). Bemerkungen: Pfadi ohne Sidorowicz, Vernier, Heer und Tskhovrebadze (alle verletzt), Suhr Aarau ohne Bieri, Laube, Muggli, Brandt und Kalt (alle verletzt). 43. Grazioli hält Penalty von Hadj Sadok, der im Nachschuss trifft.

Nun haben die Winterthur zwei der drei Pokale im Schweizer Clubhandball in ihrem Besitz. Das Triple können sie im Cup komplett machen. Die Entscheidung in diesem Wettbewerb fällt im nächsten Jahr.

Starker Auftritt: Kreisläufer Jannic Störchli kam in der 40. Minute aufs Feld und erzielte fünf Tore. Deuring Photography

Moustafa Hadj Sadok verlieh Pfadis Offensive in der ersten Hälfte nach seiner Einwechslung mehr Durchschlagskraft. Deuring Photography

An ihm bissen sich die Suhrer die Zähne aus: Torhüter Yahav Shamir wehrte überragende 53 Prozent der Würfe ab. Deuring Photography

