Radball: Finalturnier im Cup – Meister Pfungen sichert sich in Oftringen den Cupsieg Pfungen gewinnt nach 2019 zum zweiten Mal den Schweizer Cup. Die Gebrüder Waibel bekundeten jedoch mehr Mühe und Aufwand als ihnen lieb war. Ein Grund dafür ist eine erfolgsversprechende und vor allem aufsässige junge Generation. Daniel Frei

Stolze Cupsieger: Severin (links) und Benjamin Waibel. Foto: Daniel Frei

Die Pandemie hatte im letzten Jahr einen Cupwettbewerb verhindert. Dieses Jahr wurde er so kurzfristig reaktiviert, dass noch nicht einmal eine Meisterschaftsrunde vorher gespielt werden konnte. Ein Novum in der Schweizer Radballgeschichte. Der Aufwand dafür wurde mit einer für Radballverhältnisse grossen Zuschauerkulisse beim Cupfinalturnier in Oftringen belohnt.